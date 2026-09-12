陳品安成立競總打造跨黨派「苗栗隊」 澄清選縣長是為選立委鋪路質疑

民進黨苗栗縣長參選人陳品安下午在竹南舉行競選總部成立大會，打造跨黨派「苗栗隊」，總統賴清德出席並授旗，行政院前院長謝長廷、立委林淑芬、張雅琳等人到場力挺，競選總部主委葉菊蘭帶領李永得、楊長鎮及古秀妃歷任主委現身支持。總部指出，現場湧入超過2500名支持者，展現中央地方團結一心、全力拚戰選舉、為苗栗鄉親服務的決心。

​賴清德致詞時強調，陳品安具備法學與財金專業，肯定她以「專業治縣」，未來一定廣納跨黨派優秀人才，共同為苗栗鄉親服務。

賴清德特別穿上「苗栗隊」隊服表示，自己就是苗栗隊最強後盾，未來陳品安當選縣長，中央政府對苗栗各項重大建設與經費需求，絕對給予最堅定、最全面的支持。

謝長廷表示，他擔任駐日代表返台後，第一個站台支持的就是陳品安。過去他也是從環保運動出發，帶著對公共事務的使命感投入高雄市長選舉，最終成功改變高雄。謝長廷以自身經驗勉勵陳品安，鼓勵她帶著使命感投入選戰，相信只要堅持理想、勇於承擔，同樣能為苗栗帶來改變。

葉菊蘭表示，過去苗栗在外界眼中較為保守，發展也相對緩慢；這次民進黨提名年輕女性陳品安參選，讓人耳目一新，也讓苗栗看見不同的可能。她呼籲苗栗女性鄉親勇敢站出來支持女性候選人，也號召返鄉青年踴躍投票，為苗栗投下改變的力量，讓苗栗走出不一樣的未來。

苗栗媳婦林淑芬表示，許多苗栗青年在外打拚，最思念的就是家鄉的長輩。她肯定陳品安提出育兒、創業、教育等青年政策，呼籲青年返鄉投票，請爸爸媽媽支持陳品安，讓孩子有機會回到苗栗。

陳品安表示，當年因參與苑裡反瘋車運動與苗栗結下深厚緣分，她特別向到場的「反大桃坪土資場自救會」及「反大矽谷土資場自救會」鄉親致意並承諾，未來執政絕不讓鄉親孤立無援走上街頭，要建立產業發展與環境保護並重的制度。

針對苗栗財政，陳品安肯定前縣長徐耀昌任內開源節流、改善縣庫體質的努力，也感謝中央近年持續支持苗栗，在地方財政困難時提供協助，投入重大建設及各項經費。她表示，未來將發揮財金與法律專業，持續強化財政紀律，讓每一分公帑都用在最需要的地方，確保苗栗不再重蹈財政困境的覆轍。她日前公布「苗栗未來基金10億＋N」及「兒少成長專戶」兩項重要政策，目的就是讓苗栗的財政與福利都能永續，並將科技發展帶來的紅利回饋地方，讓苗栗鄉親共享發展成果。

陳品安指出，外界質疑她參選縣長是為未來選立委鋪路，8年前她辭去台北律師工作、到苗栗參選議員，同樣曾面對「打知名度後就會回台北開律師事務所」等質疑，但這些聲音從未改變她服務苗栗的決心，如果她的目標是參選立委，根本沒必要放棄連任下屆議員；這次參選縣長，就是希望能為苗栗做更多事，絕不會因外界質疑或壓力而退縮。這一戰不是個人的選舉，是為苗栗下一個十年關鍵轉型的選擇，她邀請所有生活在這塊土地上的人，一起投入「幸福苗栗」的希望工程，為苗栗寫下新的篇章。​

陳品安競選總部指出，今日到場力挺的跨黨派苗栗隊友包括民進黨提名的苗栗市長參選人林月琴、卓蘭鎮長參選人陳春暖；民進黨籍縣議員參選人許櫻萍、徐筱菁、羅貴星、翁杰、杜文卿、邱毓興、吳亭亭、陳光軒、陳詩弦；鄉鎮市民代表參選人徐鈺婷、楊家樹、孫春明、林芸嬅、湯國環、藍天奎、黃運德與無黨籍頭份市長參選人曾玟學、竹南鎮長參選人葉忠倫等數十名跨黨派參選人。