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「他不只是說說而已」 921受災戶憶李四川幫重建：新北需要能聽見民眾聲音的人

聯合報／ 記者張策王長鼎／新北即時報導
921受災戶李小姐上台分享災後重建往事，表示當年社區重建遇到困難時，李四川曾協助居民、傾聽需求，讓她留下深刻印象。記者張策／攝影
921受災戶李小姐上台分享災後重建往事，表示當年社區重建遇到困難時，李四川曾協助居民、傾聽需求，讓她留下深刻印象。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢，除了政治人物站台，現場也安排多名百工百業代表上台。蘆洲自主都更戶劉有祺、泰山公有市場青年蔬果攤商黃勁翔及921受災戶李小姐，分別從老屋重建、青年接班及災後重建經驗出發，分享過去與李四川接觸的故事。

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劉有祺是蘆洲自主都更成功案例的都更戶。他說，社區已有30多年歷史，基地僅約200坪，因規模太小，沒有建商願意投入，只能靠住戶自主更新，他也自告奮勇擔任更新會理事長。

自主更新一路走來長達11年，從事業計畫、更新單元範圍、住戶分配，到住戶必須自行負擔前期費用，每一步都不容易，最棘手的更是住戶間不同意見，甚至有人反對都更。劉有祺說，自己始終抱持一個原則，「大家好來好去」，畢竟都是30多年的老鄰居，不希望為了都更最後撕破臉、變成敵人。

他表示，社區都更案在民國107年李四川擔任新北市副市長時，由李親自主持會議、協調市府各局處意見後通過，「如果不是他，我相信我們可能還要再等好幾年」。

劉有祺說，看到李四川提出「都更5夠力」，包括市長擔任都更委員會召集人、整合局處、設置單一窗口、協助評估鑑定及補助相關費用等，許多都是自己在都更過程中真正碰到的問題。他認為，新北仍有大量老房子與年長住戶等待改善，懂工程、懂都更的人，才更能看見這些都更戶的難題。

而黃勁翔則是泰山公有市場第二代，目前經營蔬菜水果攤。他說自己從小就在市場長大，父母也是攤商，但原本沒有直接接班，而是在超商擔任店長，後來看到長輩年紀漸長，才決定回到市場，「義不容辭，要擔起這個責任」。

黃勁翔表示，現在的泰山公有市場，已和自己兒時印象中的傳統市場大不相同，感謝侯友宜市府協助完成市場改建，目前不僅整齊明亮，還有冷氣、電動手扶梯、美食用餐區及外送撿貨區，「在這邊工作，很像我以前在超商一樣」，收入也比過去更好。

他說，市場改建過程曾接觸許多市府人員，從互動中感受到專業及效率，而這些人都是李四川過去在市府的同事。他還在台上笑說，不知道「臭味相投」能不能用在這裡，但自己看到的李四川和這群市府人員很像，「都是夠專業，而且講究效率」。

黃勁翔認為，這樣的行政效率才能讓環境變好，也讓年輕人願意回到地方接棒。他也分享，泰山公有市場200多家攤商、自治會及消費者，將平時捐給土地公的香油錢成立「土地公基金」，協助區內國中、小有需要的學生，且不以成績作為唯一標準。

第一次在大型場合致詞的黃勁翔，也用市場人的方式和李四川開起玩笑。他說，聽說李四川經常陪太太上市場，「我們賣菜的最喜歡陪老婆買菜的男人」，因為通常比較阿莎力、不會殺價，而且有人幫忙提菜，太太也會多買一點。他喊話李四川若當上市長，還是要繼續陪太太逛市場，「讓我們多賺一點」。

921受災戶李小姐則談起災後重建的經歷。她表示，當年社區重建遇到困難時，李四川曾積極協助，即使他們只是規模不大的社區，仍願意花時間聽居民說明需求，也持續關心重建進度。

李小姐說，讓她印象深刻的是，李四川和居民相處時沒有官員架子，彼此就像一般人聊天，「不是跟長官開會那種感覺」。她感受到的不是形式上的拜訪，而是真正願意交流、處理地方問題，「他不只是說說而已，他真的在為地方做事」。

她表示，即便只是小社區，李四川仍願意看見居民、耐心協助，因此今天特別站上台，把當年的經歷說給大家聽。她說，新北需要的是能聽見民眾聲音、願意做事，也願意替地方解決問題的人。

從等待11年的自主都更，到回市場接班的青年攤商，再到經歷災後重建的居民，三名助講者身分不同、遭遇也不同，卻都從過去與李四川接觸的經驗談起。相較於政治人物站台喊話，三段「小老百姓」的故事，也成為李四川今晚首場大型造勢中另一種基層見證。

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

蘆洲自主都更戶劉有祺上台分享社區歷時11年的自主更新經驗，並提到民國107年李四川任新北市副市長期間，曾親自主持會議協調都更案。記者王長鼎／攝影
蘆洲自主都更戶劉有祺上台分享社區歷時11年的自主更新經驗，並提到民國107年李四川任新北市副市長期間，曾親自主持會議協調都更案。記者王長鼎／攝影

李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影
李四川今晚在板橋辦大型造勢，現場旗海飄揚，支持者氣氛沸騰。記者黃義書／攝影

泰山公有市場青年蔬果攤商黃勁翔上台助講，分享從超商店長返鄉接班、投入傳統市場的經歷，並談及泰山公有市場改建後的改變。記者張策／攝影
泰山公有市場青年蔬果攤商黃勁翔上台助講，分享從超商店長返鄉接班、投入傳統市場的經歷，並談及泰山公有市場改建後的改變。記者張策／攝影

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