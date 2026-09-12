影／賴總統造勢力挺何欣純 提出三大理由懇托台中市民支持

民進黨主席賴清德今天下午出席台中市長參選人何欣純的競選總部成立大會。現場氣氛熱烈，多位黨籍民意代表及地方支持者齊聚一堂，揮舞旗幟為候選人加油打氣，展現團結勝選的強烈氣勢。

賴清德在致詞時首先感謝台中鄉親的熱情參與，並強調大家今日聚在一起，就是為了要共同改寫台中的歷史、創造新的時代，選出一位能夠帶領台中邁向更好未來的市府龍頭。他向現場群眾懇託，希望大家全力支持何欣純，讓她能在接下來的選舉中順利高票當選台中市長。

賴清德特別提出支持何欣純的「三大理由」。第一，他讚賞何欣純「已經完全準備好了」。何欣純歷任三屆縣議員、四屆立法委員，並曾任立法院黨團幹事長與副幹事長，國會與地方服務經驗極為豐富。在每一次的議員與立委選舉中，她都獲得高票支持，這代表著她長期以來深耕基層、認真打拼與真誠服務的態度，深受台中市民的肯定。

第二，賴清德表示，何欣純是台中女兒，不僅是成功大學的學妹，更擁有英國曼徹斯特大學的碩士學位，學經歷相當優異。她走遍台中三百多個里，參與過上百場座談會，並穿梭於夜市與市場之間，深入基層傾聽民意。在政見發表會中，她也展現出宏觀的治理格局與前瞻的施政藍圖。

賴清德最後呼籲台中鄉親，持續凝聚力量、堅定支持，攜手將何欣純送進台中市府，共同開創台中的新局與繁榮。

民進黨台中市長參選人何欣純今天舉行競選總部成立大會。記者黃仲裕／攝影

民進黨主席賴清德（右）與黨團總召蔡其昌（左）今天下午出席台中市長參選人何欣純（中）的競選總部成立大會。現場氣氛熱烈，多位黨籍民意代表及地方支持者齊聚一堂，揮舞旗幟為候選人加油打氣，展現團結勝選的強烈氣勢。記者黃仲裕／攝影