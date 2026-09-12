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公益棒球賽挺雲林「三失」長輩 張嘉郡提高齡照顧政見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽，雲林縣長張麗善（左二起）、國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡及朝天宮董事長蔡咏鍀等人到場響應。圖／華山基金會提供
華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽，雲林縣長張麗善（左二起）、國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡及朝天宮董事長蔡咏鍀等人到場響應。圖／華山基金會提供

華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽，藝人、前職棒球員組成「台灣閃亮之星棒球隊」及「祈樂傳奇明星隊」熱血對決。縣長張麗善表示，雲林已邁入超高齡社會，面對失能、失智、失依長輩日益增加，長者照顧不能只靠政府，更需要民間團體、企業及社區共同建立支持網絡。

2026九合一選舉

公益棒球賽由藝人許效舜發起，已連續舉辦第8年，球員包括許效舜、黃鐙輝、阿翔、李明洋、陳鴻文、陽耀勳等藝人與球星投入公益，現場還有Luxy Girls啦啦隊應援、親子闖關、造型撲滿競賽及愛心義賣，雲林縣長張麗善、國民黨雲林縣長參選人、立委張嘉郡及朝天宮董事長蔡咏鍀、斗六市長參選人黃尤美及賴淑娞等人都到場響應。

華山基金會表示，球員過去實際走入長輩家中服務，看見弱勢長輩的生活處境，因此持續號召藝人、球星投入公益，希望透過球賽讓更多人關注孤老議題。

張麗善指出，雲林已邁入超高齡社會，隨著高齡人口持續增加，長者照顧不能只由政府單方面投入，更需要民間力量共同參與。縣府也持續推動長照及高齡友善政策，希望讓長輩在熟悉的土地上安心生活。

張嘉郡表示，明星公益棒球賽已成為雲林一年一度的公益活動，未來會持續支持，讓愛心延續；她也提出65歲以上長者免健保費等政策，並主張完善長照據點、長青食堂及社區照顧服務。

張嘉郡說，雲林高齡人口已占全縣人口逾25%，許多長輩一輩子為家庭、農業打拚，如今需要的是陪伴、照顧及健康守護。她支持縣府推動在宅醫療，未來將串聯智慧醫療、長照2.0及社區照護體系，讓「醫療找得到人、照顧走得到家」。

華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽。圖／華山基金會提供
華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽。圖／華山基金會提供

華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽。圖／華山基金會提供
華山基金會今天下午在雲林縣立斗六棒球場舉辦2026愛老人明星公益棒球賽。圖／華山基金會提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 張嘉郡 超高齡社會 公益

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