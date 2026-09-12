賴總統站台挺何欣純 砲轟盧秀燕市府「施政3缺失」滿意度輸3縣

民進黨台中市長參選人何欣純競選總部今日成立，賴清德總統特地南下台中為何欣純站台，賴清德砲轟盧市府施政缺失，垃圾半山高，農民沒有好好照顧，發生非洲豬瘟，食品把關也不用心，一條藍色捷運搞了七八年，施政滿意度輸鄰近的雲林、南投、苗栗，需要改變。

何欣純競總今天下午4時登場，包括賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、競總副主委蔡其昌，以及民進黨黨團總召周永鴻等人為何欣純站台助講。

賴清德指出，台中市得天獨厚，但是為何普遍市民對市政不滿意，第一原因是市政缺失，垃圾半山高，農民沒有好好照顧，發生非洲豬瘟，食品把關也不用心，一條藍色捷運搞了七八年，遠見雜誌調查，台中市政府施政滿意度輸鄰近的雲林、南投、苗栗，需要改變。

賴清德強調，第二缺失是施政沒有平衡發展，都會區發展迅速、進步很多，但其他地區卻等不到市府的關心與支持，對大台中一部分人來說，非常不公平；第三是產業發展的重心有失誤，台中是中小企業與機械業重鎮，但除了中央資源以外，但台中市府並未滿足企業需求。

賴清德表示，大家共聚在此，改寫、創造台中歷史，讓台中有更好的未來。他誠懇拜託支持何欣純，有三大理由，第一，何欣純準備好了，三屆議員、四屆立委表現傑出，她徵召後走過29區講述的藍圖與政見。第二，她很了解台中的問題，會對症下藥，拿出對策推動台中進步。

第三，台中對台灣發展實在太重要，守護國家安全，要發展無人機，台灣無人機要發展的重要城市就在台中，站在台灣國家安全，他身為三軍統帥，義不容辭，台中未來的市長要與中央好好合作，她就是何欣純。

賴清德也說，何欣純提出對策，全齡照顧、區域發展，經濟發展稅收增加，市長可以提出好的交通建設，未來何欣純重大建設平衡發展，照顧中小企業。

賴清德提到，何欣純這次選舉要贏，她要比對手還認真，要比對手還要有愛心，照顧全台中市民，更要有決心。賴強調，國會沒有過半，大家看到他都說「總統你辛苦了」，大家不要讓何欣純辛苦，所以台中市議會要全壘打。