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李四川首場大型造勢 超過6000人擠爆板二、競選主題曲首度公開

聯合報／ 記者張策王長鼎／新北即時報導
現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影
現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今晚間在板橋體育館舉辦首場大型造勢「我們都挺李四川」，活動晚間6時30分開始，6時出頭館內座位就已幾乎坐滿，競選辦公室表示現場突破6000人。支持者揮舞旗幟、舉起看板，暖場階段歡呼聲不斷；現場雖仍以中高齡支持者居多，但也能看到不少年輕爸媽帶著孩子到場，群眾年齡層比外界對李四川支持者的既定印象更多元。

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今晚活動由同時身兼競辦主任的市議員江怡臻、新北市議員參選人鄧凱勛主持。記者現場觀察，距開場還有一段時間，場內座位已大致坐滿，不少支持者手持旗幟、看板跟著音樂揮舞，主持人一帶動，場內便傳出陣陣歡呼。除了熟悉的中高齡支持群眾，座位間也不時可見年輕夫妻帶著小孩進場，一家人坐在場邊等待活動開始。

李四川今晚是投入新北市長選戰後首度舉辦大型造勢，但藍營並未在這一場一次集結所有重量級人物。新北市長侯友宜今晚將與李四川共同大進場，再站台懇託；藍營另已規畫10月4日在可容納更多人潮的板橋第一運動場舉辦更大型造勢，屆時預計還會有更多藍營重量級人物合體，因此今晚在卡司與規模上，仍屬大型造勢的第一波暖身。

今晚活動安排也刻意讓不同身分的支持者先上台發聲。百工百業及名人助講由蘆洲都更戶代表劉有祺打頭陣，接著由泰山公有市場青年攤商黃勁翔、921受災戶李小姐及林倩綺接力助講，從都市更新、市場青年到災民經驗，串起不同族群。

晚間7時左右，李四川競選主題曲「勇敢想，勇敢做」也將首度公開演唱。歌曲由競辦同仁親自填詞、音樂人蔡友彬作曲，魏子傑擔任音樂製作，希望唱出新北人腳踏實地、一步一腳印打拚的精神。

首次演出也集結一群年輕音樂人，包括主唱黃耀增（傑木斯）、和音兼電吉他手Edward、電吉他手陳冠百、Bass手林思瑋、Keyboard手謝維樁及鼓手朱榮豪共同演出。

隨後還將安排38位國民黨籍議員候選人，以及民眾黨、無黨籍議員候選人陸續進場，晚間7時30分再由侯友宜陪同李四川大進場。侯將接棒替李四川懇託，李四川則壓軸向支持者喊話，最後全場合唱收尾。

蘇巧慧9月5日才在板橋第一運動場舉辦萬人大型造勢，李四川相隔一周選在板橋第二運動場舉辦首場大型造勢，藍營10月4日又將重回板一。短短一個月內，藍綠接連把大型政治動員壓在板橋，也讓這塊新北政治核心戰區，提前進入正面交鋒。

現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影
現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影

現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影
現場支持者揮舞旗幟、舉起看板替國民黨新北市長參選人李四川加油，活動尚未正式開始，館內座位已幾乎坐滿，氣氛熱烈。記者張策／攝影

李四川 江怡臻 鄧凱勛 2026九合一選舉 新北市選舉

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