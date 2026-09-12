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民進黨大團結！台中何欣純競總成立喊「3個第1、1個大」 拚首都格局

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純（右二）競總今成立，賴清德總統（右一）助講，展現綠營團結大氣勢。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純（右二）競總今成立，賴清德總統（右一）助講，展現綠營團結大氣勢。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人何欣純競總今成立，何欣純喊出政見，「三個第一」，軌道、公路交通建設、產業經濟、全民六星福利政策拚全國第一，「一個大」台中國際大機場，以準首都格局，讓台中大進擊，只要中央地方一條心，讓台中換新，一起成就國際級偉大城市。

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何欣純競總今天下午4時登場，包括賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、競總副主委蔡其昌，以及民進黨黨團總召周周永鴻等人為何欣純站台助講，何欣純上台演講時，民進黨市議員參選人全數上台助陣，高喊「市長何欣純、議員紅不讓（全壘打）」、「六欣市政、六星市長」，展現綠營團結大氣勢。

何欣純說，去年十月總統徵召她，她都很認真走遍台中各行政區，300多天來，她認真用心，讓鄉親知道她準備好了，每一場競選活動都人氣爆棚，因為鄉親知道，她當選可以改變台中，她要向鄉親報告，她準備好了，讓台中換新。

何欣純指出，台中是得天獨厚的城市，綠色執政全力支持台中以準首都格局大進擊，第一個第一，軌道建設、公路交通效率拚第一，捷運、鐵路、公路系統串連起；第二個第一，產業經濟拚第一，用創新精神讓產業轉型升級；第三個第一，全民六星福利政策拚全國第一，長者婦幼福利看得到吃得到，中央地方相挺年輕家庭，讓台中成為樂居城市。

何欣純說明，第一大，就是台中國際大機場，台中需要更大的國際機場，中央有承諾國際機場擴建計畫，中央力挺，地方加油，讓她當選，一起成就國際級偉大城市。

何欣純 格局 2026九合一選舉 台中市選舉 民進黨

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