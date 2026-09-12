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鄭麗君為何欣純站台讚有遠見 籲用選票送進台中市府

聯合報／ 記者余采瀅趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今日成立，行政院副院長鄭麗君到場站台。記者黃仲裕／攝影
民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今日成立，行政院副院長鄭麗君到場站台。記者黃仲裕／攝影

民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今天成立，行政院副院長鄭麗君到場站台相挺。鄭麗君表示，何欣純是她的好姊妹，歷經三屆議員、四屆立委，從全台中最高票拚到全國最高票，何深耕基層，有最完整的歷練，也有遠見，呼籲大家用選票讓何欣純進入台中市府，讓台中升級大進步，成為產業重鎮。

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鄭麗君指出，這兩年台灣經濟發展好，台灣去年人均GDP超越日韓，今年人均GDP預測成長超過11%，創下39年來的新紀錄，國家競爭力評比也從10年前第十四名，今年進步到第四名，史上最佳成績。經濟好，人民就能為全國做更多事情，中央總預算10年前1.9兆，明年送出3.9兆的預算，10年翻倍，包括社福、地方補助、國防預算破兆，代表政府要更加照護人民，強國防、護台灣。

鄭麗君提到，台灣高科技產業在世界占有關鍵地位，但百工百業都要好，行政院長卓榮泰提出「六大區域產業及生活圈計畫」，未來要投入8000億打造精密智慧新核心，中科台中園區擴建快完工，未來每年可創下4800億產值，但現在更要將傳統產業、中小企業加入供應鏈，讓台灣從「護國神山」發展成「護國群山」。

鄭麗君也說，今年初台美簽訂兩項協議，我們持續與美國聯繫，非半導體232關稅優惠尚未推出，但已經取得免稅配額等優惠，協議已取得與日韓歐立足的公平地位，讓產業保有國際競爭力。

鄭麗君指出，行政院已拍板通過「六大社福津貼調增方案」，整體給付金額全面調升達23.5%，包括國民年金每月至少5000元，老農津貼成長至1萬元，行政院已經將預算送到立法院審查，希望立院不要再擋預算，趕快通過預算，讓這分照顧送到需要的民眾手上。

鄭麗君強調，台中20至39歲年輕人口超過全市人口四分之一，但台中卻沒有青年局，何欣純承諾上任會成立青年局，推動一系列支持青年的政策。何欣純更提出「全齡照顧、六星福利」政策，在敬老、生育、營養午餐等提供更全面照顧，呼籲全力支持何欣純。

另外，無人載具產業是未來關鍵發展產業，鄭麗君說，「世界需要台灣，世界不要紅色供應鏈」，無人機就是現在要發展的戰略產業。立法院已經提出6年442億發展計畫，要支持商用、民用無人機發展，但也要自製發展軍用無人機，當台灣遇到威脅，無人機自製能力就是國防最堅實的力量。

鄭麗君表示，何欣純有遠見，她提出要在台中設立「無人機載具產業智慧製造中心」，結合台中完整的精密機械、航太與半導體供應鏈優勢，推動無人機產業發展，中央將與她共同合作，讓台中起飛。

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