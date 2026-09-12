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李四川赴新北教師會研討會 承諾教師節禮金提高至2000元

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川今天受邀出席新北市教師會「115年教育政策研討會」，針對教師會先前提出的九大訴求逐一回應，並承諾將教師節禮金提高至2000元。李四川表示，面對AI科技發展及少子化挑戰，未來若有機會擔任市長，將持續改善校園軟硬體、減輕第一線教師負擔，並把教師會意見納入施政參考。

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李四川表示，日前已與教師會理事長、幹部及教師代表座談，針對教師會提出的訴求，包括陳情事件先行調解、全面廢除校外導護、編列假日出勤加班費、逐步調降班級學生人數、提高教師員額編制、提升幼教及國小課後照顧班教師鐘點費、幼教課後照顧時數設限、提高教師健康檢查補助，以及教師節禮金提高至2000元等，未來都會持續研商。

他表示，教育政策不能只從行政端思考，第一線教師最了解校園實際需求，因此未來會把教師意見納入政策規畫，減輕教師在教學以外的行政與額外負擔。

李四川致詞時也分享童年經驗。他說，自己在屏東小琉球長大，小時候寫作文「未來的志願」時，每次都寫希望成為老師。當年離島偏鄉師資不足，老師多為初中畢業，也因此讓他從小練就一口「台灣國語」。

電機專業出身的李四川表示，許多昔日同學後來投入AI、高科技及半導體產業，自己則走入公職。他認為，面對AI時代，學校應持續導入AI教學，讓學生提早接軌科技發展，但教育更重要的仍是價值觀及觀念的引導與養成。

談及少子化，李四川表示，未來將透過政策協助年輕世代「敢婚、敢生、又能養」，而孩子在成長過程中的價值觀建立，也高度仰賴第一線教師。他並回顧過去在台北縣及新北市服務期間推動校舍改建等經驗，強調未來會持續提升校園軟硬體設施、師生安全及教學品質，作為親師生後盾。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左三）今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（前排左三）今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供
國民黨新北市長參選人李四川（右）今出席新北市教師會舉辦的「115年教育政策研討會」。圖／李四川競辦提供

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