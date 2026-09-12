影／高雄藍綠陸戰交鋒！柯志恩喊「下架新潮流」 賴瑞隆批政治口水

高雄市長選戰升溫，藍綠今天不約而同拚陸戰、搶基層，國民黨參選人柯志恩再喊在野力量團結「下架新潮流」；民進黨新潮流系參選人賴瑞隆回擊，柯只剩政治、攻擊性語言，不會獲得市民認同，雙方隔空交火，煙硝味漸濃。

柯志恩上午先赴前鎮，為市議員參選人湯茹婷競選總部成立站台，下午出席學術界後援會成立大會，現場集結近60名南部公私立大學及技職體系學者，涵蓋教育、產業、交通及城市發展等領域，為高雄未來發展找出方向。

湯茹婷4年前代表時代力量競選議員失利，退黨後仍持續耕耘地方，如今獲得國民黨報准參選，改披藍袍參戰，柯志恩說，湯的加入不是競爭，而是擴大票源，她強調大家目標一致，希望凝聚在野力量一起「下架新潮流」。

面對柯喊下架，賴瑞隆回擊，選舉應該提出更多正面訴求，如果整天只使用政治、攻擊性的語言，相信不會獲得高雄市民認同，如果整天只照著黨意，不顧高雄民意，為了政治操作傷害高雄利益，高雄人都看在眼裡，這樣的作法市民不會接受。

賴瑞隆今天先後前往大寮、林園，出席市議員參選人洪村銘、李雨庭競選總部成立大會，下午轉進綠營重要票倉鳳山，在五甲龍成宮成立鳳山後援會，由立委許智傑擔任會長，前內政部長余政憲、前立委郭玟成也同台力挺，現場集結議員、里長等基層力量組織全力固票。

賴瑞隆說，鳳山近年在中央與市府推動下，交通及重大建設快速發展，未來將結合立委、議員與地方力量推動鳳山建設，讓高雄在既有市政基礎上往前邁進。

針對媒體追問，藍營7月已布局鳳山、岡山、旗山「三山造勢」並找來黨內大咖站台，拉高大型造勢聲量，被問到綠營腳步相對緩慢，賴瑞隆回應，會照自己的節奏走，透過漁業、勞工及各行各業「九宮格戰術」串聯團體，除了成立各區後援會，也將在鳳山、岡山、旗山舉辦大型造勢活動，串聯百工百業，逐步拉高選戰層次。

賴瑞隆也打出執政成績牌，表示從謝長廷、陳菊到陳其邁三位市長，施政成績有目共睹，以及蔡英文、賴清德中央執政期間對高雄的支持下，未來他將持續提出對高雄的建設及發展願景，「這也是民進黨最大的利基」。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今天出席市議員參選人湯茹婷競選總部成立大會。記者郭韋綺／翻攝

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立鳳山後援會，立委許智傑擔任會長，許久未見的前內政部長余政憲也同台力挺。記者郭韋綺／攝影

高雄市長選戰升溫，藍綠不約而同拚陸戰、搶基層，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立鳳山後援會。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立鳳山後援會，立委許智傑擔任會長，許久未見的前內政部長余政憲也同台力挺。記者郭韋綺／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天成立鳳山後援會，立委許智傑擔任會長，許久未見的前內政部長余政憲也同台力挺。記者郭韋綺／攝影

獲得國民黨報准參選的市議員參選人湯茹婷競選總部成立大會，議員曾麗燕也到場支持相挺。記者郭韋綺／翻攝

國民黨議員曾麗燕為湯茹婷披掛綵帶加持。記者郭韋綺／翻攝