影／高雄藍綠陸戰交鋒！柯志恩喊「下架新潮流」 賴瑞隆批政治口水
高雄市長選戰升溫，藍綠今天不約而同拚陸戰、搶基層，國民黨參選人柯志恩再喊在野力量團結「下架新潮流」；民進黨新潮流系參選人賴瑞隆回擊，柯只剩政治、攻擊性語言，不會獲得市民認同，雙方隔空交火，煙硝味漸濃。
柯志恩上午先赴前鎮，為市議員參選人湯茹婷競選總部成立站台，下午出席學術界後援會成立大會，現場集結近60名南部公私立大學及技職體系學者，涵蓋教育、產業、交通及城市發展等領域，為高雄未來發展找出方向。
湯茹婷4年前代表時代力量競選議員失利，退黨後仍持續耕耘地方，如今獲得國民黨報准參選，改披藍袍參戰，柯志恩說，湯的加入不是競爭，而是擴大票源，她強調大家目標一致，希望凝聚在野力量一起「下架新潮流」。
面對柯喊下架，賴瑞隆回擊，選舉應該提出更多正面訴求，如果整天只使用政治、攻擊性的語言，相信不會獲得高雄市民認同，如果整天只照著黨意，不顧高雄民意，為了政治操作傷害高雄利益，高雄人都看在眼裡，這樣的作法市民不會接受。
賴瑞隆今天先後前往大寮、林園，出席市議員參選人洪村銘、李雨庭競選總部成立大會，下午轉進綠營重要票倉鳳山，在五甲龍成宮成立鳳山後援會，由立委許智傑擔任會長，前內政部長余政憲、前立委郭玟成也同台力挺，現場集結議員、里長等基層力量組織全力固票。
賴瑞隆說，鳳山近年在中央與市府推動下，交通及重大建設快速發展，未來將結合立委、議員與地方力量推動鳳山建設，讓高雄在既有市政基礎上往前邁進。
針對媒體追問，藍營7月已布局鳳山、岡山、旗山「三山造勢」並找來黨內大咖站台，拉高大型造勢聲量，被問到綠營腳步相對緩慢，賴瑞隆回應，會照自己的節奏走，透過漁業、勞工及各行各業「九宮格戰術」串聯團體，除了成立各區後援會，也將在鳳山、岡山、旗山舉辦大型造勢活動，串聯百工百業，逐步拉高選戰層次。
賴瑞隆也打出執政成績牌，表示從謝長廷、陳菊到陳其邁三位市長，施政成績有目共睹，以及蔡英文、賴清德中央執政期間對高雄的支持下，未來他將持續提出對高雄的建設及發展願景，「這也是民進黨最大的利基」。
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