影／陳品安競總成立 賴總統站台：資源對接中央「建設全力支持」

賴清德總統今天下午到苗栗縣竹南鎮參加民進黨苗栗縣長參選人陳品安競選總部成立大會，為民進黨與親綠鄉鎮市長、縣議員參選人造勢。賴清德上台致詞前20分鐘突然下起一陣大雨，但雨勢很快停歇，賴清德感謝支持者都「沒有離開」，強調推出陳品安參選苗栗縣長，他的內心感受很深，因大家都有共同願景盼苗栗愈來愈好，苗栗未來要發展，需要專業能力的縣長，因此一定要送她進縣府，讓苗栗成為光榮、 驕傲的所在。

賴清德逐一陳述陳品安參選縣長推出的「幸福苗栗三四五專業治理藍圖」，包括專業治理使用預算、福利永續絕對不減、中央地方一條線等三大保證，及貼心顧老幼、安心拚產業、順心好交通、放心留人才四大支柱，還有文化、教育、環境、社安與區域五大共好，全力推動城鄉均衡發展。

賴清德推崇說，陳品安是高雄人，在台大讀財金，碩士讀台大科法所，在台北當律師，八年多前到苑裡協助「反瘋車」抗爭，但活動結束後她「沒有離開」，幫助因抗爭被告的34人打了三年官司，結果全數判無罪。不但如此，還留在苗栗結婚、生子，四處向鄉親請益，經過八年議員磨練，是真心為苗栗未來發展的好人才。苗栗未來要發展，第一步就是要選出一個好縣長，陳品安當選縣長絕不會像現在縣府的反對派都拿不到建設，她的資源對接中央，只要陳品安提出的建設他都會全力支持。

賴清德強調，以往苗栗財政困難，連公務員薪水都發不出，從蔡英文總統開始及他擔任行政院長到總統，中央全力支持苗栗，投注的經費高達2188億元，明年還會多給苗栗20多億，他爭取台積電在竹南科學園區設先進封測廠，也引進美光在銅鑼科學園區設廠，醫療方面在陳品安爭取下，衛福部同意苗栗醫院21億經費全由中央買單，今年1月他到竹南參加大千竹南醫院動土、5月到通霄白沙屯參加童綜合媽祖醫院動土，苗栗從北到南都有大型醫院。

針對賴總統參加陳品安造勢大會所言，國民黨籍縣長鍾東錦競選總部表示，對手陣營是在「自說自話」，沒有回應的必要。

賴清德總統下午參加民進黨苗栗縣長參選人陳品安的競選總部成立大會並授旗。記者吳傑沐／攝影