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日本後援會成立談安倍「台灣有事論」 沈伯洋：給我很大強心針

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，今日下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，今日下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，今日下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」。沈談及日本前首相安倍晉三對自己的影響，安倍「台灣有事論」給他很大強心針，盼持續深化台日及國際交流，將台灣獨特的民主、文化與治理經驗帶向國際。

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沈伯洋表示，對於每次海外的支持都非常感動，他的首場後援會也在海外，後援會不只是在選舉時登場，也希望未來可以成為台北的「眼睛」，是城市外交的重要橋樑，與NGO、市民或產業交流都仰賴後援會協助。

沈伯洋也特別提及日本前首相安倍晉三，當年安倍提出「台灣有事，日本有事」，以及對印太區域的戰略想像，對當時投入相關研究工作的他而言是一劑強心針，也讓更多人關注相關議題。

他直言，安倍離世時帶給他很大的打擊，也讓自己不禁思考，在失去這樣一位具國際影響力的政治領袖後，還有誰能繼續登高，讓重要的議題被更多人看見？他也透過新書「台灣有事，世界有事」致敬安倍。

沈伯洋也分享，自己雖然曾在美國取得教職，但當年求職時曾申請日本早稻田大學，最後在第三關遭淘汰，這段經驗也讓他觀察到不同國家的文化差異和注重面向，而在新冠疫情期間，各國不同的防疫方式，同樣反映出文化與制度上的差異。

他認為，台灣長期受到國外制度影響，也在民主、經濟與文化融合中發展出自身特色，十分美妙，甚至形成其他國家難以複製的經驗，但過去欠缺系統性的整理，不能永遠只談向東京、紐約學習，也應該進一步思考，自己有哪些制度、文化與治理經驗，值得讓其他城市借鏡，因此城市規劃和對未來的願景就十分重要。

民進黨台北市長沈伯洋首場後援會在海外日本成立。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長沈伯洋首場後援會在海外日本成立。圖／沈伯洋競辦提供

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，今日出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」，也談及日本前首相安倍晉三對自己的影響。圖／沈伯洋競辦提供
民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，今日出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」，也談及日本前首相安倍晉三對自己的影響。圖／沈伯洋競辦提供

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