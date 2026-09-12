影／訪日赫見穿防彈背心 沈伯洋「我被中國通緝」：出國都會穿

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨日出訪日本，今日走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓，引發熱議。沈也回應，「我只要出國都會穿」，上次出訪美國也幾乎全程穿著，「我們必須對選民負責，我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意，這樣才不會有什麼閃失。」

沈伯洋昨出訪日本，今日上午前往皇居走訪運動驛站，與跑者訪談，接著與神戶市議員上畠寬弘、奈良縣高取町議會議員新澤良文以及日本眾議員山口晉會面。

沈伯洋先前提出運動驛站政見，今也實地走訪皇居的運動驛站，租借裝備體驗跑步，結束後在驛站換裝，隨即展開拜會行程，與上畠寬弘、新澤良文以及山口晉會面對談，就城市治理、地方發展等議題交換意見，氣氛愉快、互動熱絡。

沈伯洋下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」會前受訪指出，今天親身體驗運動驛站，了解租借流程、服務內容及座落的位置，也與台灣、日本跑者訪談，跑者提出許多實用的意見及對台北運動驛站的想像。

沈伯洋也說，訪日另一重點是了解日本的交通政策，日本有許多制度性措施減少交通事故，包含減輕駕駛壓力、維持運量及路線排程等。

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，今日走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。圖／沈伯洋競辦提供