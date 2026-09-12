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與吳旭智合體談城市願景 徐欣瑩拋「雙AI」藍圖設產業學院

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席「竹北未來城市願景」座談會。記者黃羿馨／攝影
國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席「竹北未來城市願景」座談會。記者黃羿馨／攝影

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今提出「雙AI」政策，若當選將成立「AI產業學院」，導入科技治理、大數據及動態交通流控，整合13鄉鎮交通、醫療與教育資源，並與竹北市公所「竹竹攜手」，讓科技真正解決民生痛點。

2026九合一選舉

徐欣瑩今天下午出席國民黨竹北市長參選人吳旭智主辦的「讓城市更懂你」竹北未來發展願景座談會。工研院產業學院訓練長、AI TalenTech Labs創辦人暨執行長廖肇弘，以及地方工商團體代表、議員及市民代表參選人等出席。

徐欣瑩表示，科技不能是冰冷的，AI價值不在技術有多高深，而是能否真正改變生活，例如讓民眾少跑一趟公家單位、少填重複資料，或讓長輩少跑醫院卻獲得更好的照顧。

她指出，新竹縣今年邁入「AI元年」，她也提出「雙AI」政策，第一個AI是科技創新，第二個AI是溫暖的人性關懷，希望讓科技深入基層，解決交通、醫療及教育等民生問題。

徐欣瑩也肯定吳旭智的科技專業背景，並提到吳旭智先前指出竹北市公車與縣府公車路線重複率高達50%，顯示資源仍有整合空間。她表示，若未來由吳旭智擔任竹北市長、自己擔任縣長，縣府與竹北市公所可透過「竹竹攜手」加強整合。

交通方面，徐欣瑩主張除推動橋梁、道路等重大工程，也應導入AI全動態交通流控系統，透過感測器及大數據掌握即時車流，自動調整號誌秒數，降低壅塞時間。

徐欣瑩另表示，日前受桃園市長張善政邀請，與新竹市長高虹安赴桃園參與AI產業學院活動。她承諾，若當選新竹縣長，也將成立新竹縣AI產業學院，推動AI融入產業與日常生活，讓科技治理兼具效率與溫度。

2026九合一選舉 徐欣瑩 新竹縣選舉

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