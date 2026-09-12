超乎預期！吳思瑤揭最新內部民調 沈伯洋與蔣萬安差距縮至個位數

投入台北市長選戰的民進黨立委沈伯洋今天在東京出席全日本後援會成立大會，強調將透過國際連結打造韌性城市，並指台北的城市外交不只關乎地方治理，也與守護台灣安全密切相關。競選總幹事吳思瑤表示，最新內部民調顯示，沈伯洋與蔣萬安民調差距已縮小至個位數。

沈伯洋全日本後援會由來自關東、關西、九州、四國及北海道等30多個地區的後援會代表共同組成。今天活動吸引來自日本各地的台灣僑胞參加，被支持者稱為「洋流」的聲勢正式在東京匯聚，300個名額開放報名後迅速額滿。

駐日代表李逸洋、有「台灣女婿」之稱的日本眾議院議員山口晉，以及長期友台的神戶市議員上畠寬弘等人到場致意；國策顧問趙中正、陳天隆及謝美香也出席並致詞，表達對沈伯洋的支持。

沈伯洋致詞表示，要向國際社會說明中國在全球各地的滲透及威脅並不容易，部分國家受到中國市場及經濟利益影響，未必願意公開表態；但如果一開始只想到可能會輸，「這個世界就沒有救」，台灣面對困難時不能輕易認輸。

他說，為了守護國家，台灣需要更多盟友，也必須在世界各地持續爭取朋友。只有讓更多國際友人協助台灣發聲，台灣才有希望、才能守住國家。

沈伯洋指出，已故日本前首相安倍晉三提出「台灣有事就是日本有事」，當時為台灣帶來極大鼓舞。美國及國際社會目前對印太區域的戰略思考，有相當一部分源自安倍晉三對印太局勢的想像及布局，也讓台灣關注的安全議題得到更多國際媒體及政治人物重視。

沈伯洋說，安倍晉三遇刺身亡，對致力推動相關議題的人而言是一大打擊，也讓他開始思考，在當前的印太地區，還有誰能夠再往前一步，讓國際社會看見台灣及區域安全的重要性。

他表示，近期出版新書「台灣有事，世界有事」，概念也可以反過來理解為「世界有事，台灣有事」，藉此向安倍晉三提出的理念致敬。面對中國、俄羅斯等威權國家日益密切的合作，民主國家也必須強化彼此之間的串聯。

沈伯洋也提到，韌性城市之所以重要，在於城市的國際交流不只是地方事務，也關係到如何保護國家。台北若要推動城市外交，不能只依賴官方往來，還必須建立非政府組織、智庫、民間及產業之間的多層次連結。

沈伯洋期盼，全日本後援會不只在選舉期間發揮動員作用，未來更能成為台北連結日本及國際社會的平台。他表示，如果未來能進入台北市政府，希望海外支持者的聲音也能進入市府，成為台北在國際上的「觸角」與「眼睛」，讓台北真正成為一座具有國際影響力的城市。

競選總幹事吳思瑤會後接受媒體訪問表示，陣營出國前收到民進黨中央於9月進行的最新內部民調，沈伯洋參選3個多月以來，透過政策論述、傾聽市民聲音及正向選舉，與尋求連任的台北市長蔣萬安之間，已由最初落後20多個百分點縮小至10個百分點以下，進入個位數差距。

她說，陣營原本沒有預期9月初就能出現如此大幅度的變化，結果確實令人振奮。除了候選人差距縮小，民進黨在台北市的政黨支持度也居於領先。

吳思瑤表示，自己曾參與多屆選舉輔選，沈伯洋從8月至9月大幅前進超過10個百分點，速度超出預期。不過，蔣萬安具有現任者優勢，沈伯洋仍是挑戰者，陣營不會因民調差距縮小而鬆懈。

吳思瑤說，希望藉由首次在東京公布這項消息，進一步帶動海外支持者投入選戰。她表示，網路上有人形容「洋流已經變成海嘯」，但海嘯會造成災害，陣營希望形成的是一股溫暖、無害且具有正向力量的洋流。面對選前最後70多天，團隊將持續擴大支持，力拚翻轉台北市選情。