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影／中央地方聯手增溫選戰 陳世凱允諾補助新北捷運「一毛都不會少」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）與交通部長陳世凱（左三）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（左二）南勢後援會成立茶會，陳世凱當場承諾中央補助新北捷運建設一毛都不會少。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左一）與交通部長陳世凱（左三）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（左二）南勢後援會成立茶會，陳世凱當場承諾中央補助新北捷運建設一毛都不會少。記者潘俊宏／攝影

中央明年度補助新北3條捷運預算減列54.1億元引發輿論熱議。交通部陳世凱民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席黨籍議員參選人張志豪南勢後援會成立茶會，陳世凱當場承諾與會支持者中央補助新北市的軌道建設一毛都不會少，全力支持。

2026九合一選舉

新北市中和區興南路有當地的興南夜市、也是通往洪爐地南山福德宮必經之路，中和市民飽受塞車之苦，陳世凱及蘇巧慧到場支持張志豪位於興南路上的後援會也遭交通壅塞而遲到。

陳世凱在蘇巧慧與張志豪面前向支持者保證，致詞時表示，中央該補助給新北市的軌道建設一毛都不會少，全力支持。陳世凱說，他與張志豪一直都是好朋友，只要張志豪需要幫忙傳訊息給他，他一定全力相挺，尤其交通部底下有觀光署，未來如何振興興南夜市也會幫忙。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（中左）南勢後援會成立茶會，受到不少支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（中左）南勢後援會成立茶會，受到不少支持者熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與交通部長陳世凱（左三）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（右二）南勢後援會成立茶會，陳世凱當場承諾中央補助新北捷運建設一毛都不會少。記者潘俊宏／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左二）與交通部長陳世凱（左三）今天出席新北黨籍議員參選人張志豪（右二）南勢後援會成立茶會，陳世凱當場承諾中央補助新北捷運建設一毛都不會少。記者潘俊宏／攝影

陳世凱 捷運 2026九合一選舉 新北市選舉 交通部 蘇巧慧 張志豪 民進黨

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