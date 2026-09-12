與百位教師面對面 蘇巧慧提行政減量「一年有感」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席「教育政策研討會」，與新北市教師會、新北市教育人員產業工會近百名教師交流。蘇巧慧提出市府做教師靠山、保障教師權益、落實教師政策參與三大方向，重申若當選新北市長，將提高教師節禮金至每年2000元、編列假日出勤加班費，推動校園案件分流及溝通先行，同時全面盤點行政工作，目標一年有感。

蘇巧慧表示，她一直相當信任、尊重教師會，過去在立法院也持續推動教育制度改革，希望未來若有機會擔任新北市長，能與第一線教育工作者深化合作，上周前往教師會辦公室請益，今天再與近百名教師面對面交流，就是希望政策不是由市府單方面決定，而是能從第一線需求出發。

教師最關心的工作負擔，蘇巧慧表示，未來將提高教師節禮金至每年2000元，減少不必要的加班，並編列假日出勤加班費；面對校園事件，也將落實案件分流、溝通先行，從源頭降低教師不必要的行政與溝通負擔，保障教師專業與尊嚴。

蘇巧慧也提出行政減量、一年有感並表示，未來將全面盤點非必要的競賽、展演等活動，過濾與教學無直接關聯的宣導、填報作業，並善用AI等工具協助行政工作，讓老師把時間與精力重新放回教學現場。

蘇巧慧說，學生通學安全也是教師與家長共同關心的問題，未來將優先改善校園周邊交通環境，並研議納入義交等外援協助導護值勤，讓導護工作有更清楚的專業分工，減輕教師負擔，也提升學生通學安全。

蘇巧慧表示，從過去的流浪教師問題，到現在不少學校面臨教師招募困難，加上AI快速發展，教育現場正面臨很大的轉變，新北市需要進行長期、整體性的教育規畫，不只是保障教師權益，也要重新建立親師之間的信任。

蘇巧慧說，自己過去推動適性教育，也是兩個孩子的媽媽，理解第一線教師每天面對的壓力，老師顧好孩子，政府顧好老師，未來若有機會帶領市府，將持續傾聽教育現場聲音，盤點相關法規與資源，讓教師有更好的工作環境，也讓教學專業真正受到尊重。