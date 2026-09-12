張善政替民眾黨議員參選人林晏良站台 藍營2議員也到場祝賀

國民黨籍桃園市長張善政今下午出席民眾黨八德區市議員參選人林晏良競選總部成立茶會，與民眾黨主席黃國昌再度同台，「藍白合」相挺民眾黨小雞。國民黨桃園市議員林政賢、凌濤也到場祝賀，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠也北上支持，盼新血注入議會。

桃園市議員第3選區（八德區）應選5席議員，下屆選舉共有8人登記。分別為國民黨朱珍瑤、楊朝偉與劉茂羣3人；民進黨呂林小鳳、許家睿與蔡永芳3人；民眾黨林晏良；無黨籍段林淑婷。

民眾黨本屆缺席八德區議員選舉，今年首度提名，由曾擔任民眾黨台南市黨部主委的林晏良出線，今天下午在八德區福國北街成立競選總部。林說，他將以「孩子安心、爸媽安心」、「八德交通順暢」及「數位治理、社會防護」三大政策方向，作為推動八德進步的重要主軸。

民眾黨主席黃國昌與國民黨籍桃園市長張善政下午共同出席林晏良競選總部成立茶會，以實際行動展現跨黨派、跨層級合作的可能性。國民黨籍桃園區市議員林政賢、凌濤2人也到場祝賀，國民黨籍議長邱奕勝原訂出席競總成立活動，因臨時有事而無法到場。

林晏良說，林政賢與凌濤都是雲林同鄉會一員，自己則與邱臣遠結識多年，在邱當不分區立委期間，多次協助台南市黨部事務。他也提到，桃園藍白合順利進行，彼此有合作默契，張善政市長也相當支持，至於竹北藍白各自努力，民眾黨會竭力協助自家人選。

民眾黨桃園市黨部強調，地方建設沒有顏色，市民福祉更不應受到政黨界線限制。此次黃國昌、張善政共同為林晏良站台，林政賢、凌濤兩位市議員也到場祝賀，不只是對候選人的鼓勵，更展現中央與地方、不同政黨之間以市民福祉為優先的合作可能。

國民黨籍桃園市長張善政（前排左四）今下午出席民眾黨八德區市議員參選人林晏良（前排左三）競選總部成立茶會，與民眾黨主席黃國昌（前排左五）再度同台，「藍白合」相挺民眾黨小雞。圖／林晏良競選辦公室提供