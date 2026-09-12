蘇巧慧力爭中央支持新北軌道建設 交通部長承諾經費「一毛不會少」

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到中和出席民進黨市議員張志豪「南勢挺豪後援會」成立大會，針對新北市交通及軌道建設發展，她表示，地方關心的各項捷運與軌道工程正依規劃積極推動中，她強調，中央對新北市的軌道建設高度重視，未來交通部等中央部會定會全力協助，確保相關建設經費順利到位。

蘇巧慧指出，新北市多項重要軌道建設均已陸續展現成果，包括捷運三鶯線已通車，樹林萬大線第二期工程亦在如期持續進行中。針對外界關心新北市捷運軌道建設預算是否可能受影響，她特別說明，交通部長陳世凱親自來到新北，展現中央跨越黨派與縣市界線的承諾，針對新北市的捷運建設，中央該補助的經費絕對不會減少。

交通部長陳世凱於現場回應表示，未來新北市的軌道建設，中央應補助的經費「一毛都不會少」，並承諾將傾力支持相關建設。蘇巧慧表示，中央與地方攜手合作，將持續落實各項交通權益，全力守護新北市民的交通便利與生活品質。

民進黨新北市議員參選人張志豪今天下午在中和區興南路2段成立「南勢挺豪後援會」獲泛賴系大咖力挺，國民黨游輝宂也成立總部，民進黨新北市長參選人蘇巧慧、新北市長參選人國民黨李四川搶攻南勢區選票，親賴系統的張志豪找來交通部長陳世凱、卓院長的民主活水系統的立委陳培瑜、新系議員戴瑋姍、政治評論員李正皓到場站台力挺支持。

張志表示，9月19日也將由陸委會副主委梁文傑、賴總統嫡系立委林俊憲出席張志豪大員山後援會成立大會，蘇巧慧強調，「中和三席大進步，巧慧選市長就過關。」希望民進黨在中和區提名三席議員全都當選。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到中和出席民進黨市議員張志豪「南勢挺豪後援會」成立大會，獲支持民眾熱情歡迎。記者潘俊宏／攝影

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今天到中和出席民進黨市議員張志豪「南勢挺豪後援會」成立大會，交通部長陳世凱也到場力挺。記者潘俊宏／攝影