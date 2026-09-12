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許淑華南下助陣 謝龍介車隊直搗陳亭妃本命區喊「人民贏一次」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右三）今天下午由南投縣長許淑華（左二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（前排右三）今天下午由南投縣長許淑華（左二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介今天在南投縣長許淑華助陣下，率藍白議員參選人展開車隊遊行，直搗民進黨台南市長參選人陳亭妃本命區安南區。謝龍介表示，民進黨在台南執政33年，台南仍面臨淹水、官商勾結等問題，「已經夠了」，台南人不欠民進黨，也不欠國民黨，這次要讓台南改變、讓人民作主，寫下新的歷史。

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謝龍介與許淑華先到海尾朝皇宮參拜祈福，隨後率車隊遊行，前往本淵寮朝興宮。安南區是台南人口僅次於永康的第二大區，也是陳亭妃長期經營的本命區；陳亭妃是安南、北區選出的立委，在安南基層實力雄厚，謝龍介此次車隊直搗安南，意味濃厚。

謝龍介表示，民進黨在台南執政33年，但淹水問題依舊存在，還有官商勾結等爭議，「已經夠了」。他強調，台南人不欠民進黨，也不欠國民黨，這次選舉讓人民當老闆、讓市民做「頭家」，「翻轉大台南，讓市民贏一次」。。

謝龍介喊話與台南鄉親一起「寫歷史」，他表示，若有機會執政，未來市府團隊及藍白議員團隊都會重新找回老市長蘇南成服務市民的精神，讓市民成為真正的頭家。

許淑華表示，謝龍介過去每次選舉都會為她助選，如今謝龍介參選台南市長，她也要拜託台南鄉親一起「接票」、支持謝龍介。她認為，謝龍介提出不少政見值得學習，尤其面對少子化被視為國安危機，不能只靠生育補助，應從孩子出生到成長提供完整支持，減輕年輕家庭的經濟壓力。

許淑華表示，這次特別南下為謝龍介加油打氣，也希望未來台南、南投能有更多縣市交流，透過治理經驗相互合作，為地方發展創造更多可能。

國民黨台南市長參選人謝龍介（右二）今天下午由南投縣長許淑華（左二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（右二）今天下午由南投縣長許淑華（左二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）今天下午由南投縣長許淑華（右二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市長參選人謝龍介（左二）今天下午由南投縣長許淑華（右二）陪同到安南區朝皇宮參拜並陪同車隊掃街造勢。記者吳淑玲／攝影

謝龍介 許淑華 陳亭妃 2026九合一選舉 台南市選舉 國民黨 民進黨 淹水

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