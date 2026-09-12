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趙少康曝中廣邀約上王偉忠專訪未果？蔣萬安回應了
民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受主持人王偉忠節目專訪，一天觀看次數超過80萬次，中廣前董事長趙少康也透露，中廣邀約台北市長蔣萬安多次未果。蔣萬安說，他前陣子才參加趙大哥的節目，相信大家都看到，其實在總質詢期間，市政工作非常忙碌，相關的邀約，幕僚團隊也都在進行當中。
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天下午出席「沈伯洋市長後援會 全日本大會」會前受訪，被問及接獲王偉忠專訪一事。他表示，蔣萬安可能市政繁忙，對於這些回應可能稍微慢一點；不只趙少康，王偉忠哥也曾在節目說要邀蔣。
沈伯洋認為，上節目回答問題，對市民朋友是重要的，不希望不回應變成蔣萬安的品牌。這已經不是「問A答B」，而是「問A不回應」，不希望選舉變成一方不斷提出問題與解方，另一方卻選擇不回應。
沈伯洋強調，他去這些節目沒想著要「破圈」。選舉過程中，很多媒體都會邀訪，只要時間允許，他都會盡量去，希望大家多認識自己、自己對台北的政見、願景。假設沒準備的問題，回去好好準備再回應市民，「這是一個候選人的責任，當然也會是一個市長的責任」。
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