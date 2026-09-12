氣到口誤！挺何欣純競總站台 他罵遍台中藍營竟脫口：江啟臣凍蒜

民進黨台中市長參選人何欣純競總今天下午成立，助講的台中市議會民進黨黨團總召周永鴻質疑，台中市長盧秀燕擋中火燃氣機組都審15個月，還要支持者去問國民黨台中市長參選人江啟臣政見是什麼？還會擋中火燃氣組機組上線嗎？他喊凍蒜喊錯人，直呼「江啟臣凍蒜」，後解釋是「罵得太生氣口誤」，成為有趣插曲。

今天下午4時，在忠義堂勝利獅鼓陣鼓聲下，何欣純競總成立大會正式登場，包括賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、競總副主委蔡其昌，以及周永鴻等人為何欣純站台助講。

周永鴻質疑，當年如果前市長林佳龍連任，捷運藍線早已經完工，盧秀燕上任後更改藍線路線，規畫重新送審，耽誤台中。 位於台中清水區的中聯油脂生產的大豆油被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，台中市府卻沒有抽驗過，非洲豬溫更讓台中變成破口，盧市府卻把什麼責任都把推給中央，也耽誤全國。

周永鴻認為，盧秀燕上台就職典禮送給每個人谷關空氣瓶，包裝很漂亮裡面卻是空的，中火燃煤要換成燃氣，減少汙染，盧秀燕不拆燃煤機組就不可以使用燃氣機組，都審擋了15個月，如果她沒有阻擋，現在有更好的空氣，呼籲拒絕台中空轉，支持何欣純。

周永鴻問台下支持者，江啟臣有何政見？只說旗艦城，讓人霧煞煞，他要支持者問江啟臣，中聯油脂要驗油嗎？中火燃氣換燃煤，他如果當選，還要擋燃氣嗎？