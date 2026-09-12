藍白合真有好消息？他憂國民黨「贏竹北輸竹縣」 徐欣瑩回應了

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席「竹北未來城市願景」座談會，媒體追問民眾黨主席黃國昌稱其民調崩盤、藍委林思銘憂「贏竹北、輸竹縣」及藍白合是否有好消息。徐欣瑩說，國民黨中央與地方都連成一條線、團結一致，選戰主軸仍是廉能政治對抗金權政治，並喊話團結對抗「百億家族」。

徐欣瑩今天下午出席在新竹縣工商大樓舉行的「竹北未來城市願景」座談會，會前接受媒體聯訪。媒體詢問，黃國昌說國民黨新竹縣長民調崩盤，是不是有腹背受敵的感覺？

徐欣瑩回應，黃國昌日前批民進黨新竹縣長參選人鄭朝方及其家族「地皮也在搞、光電也在搞，肥油賺飽飽」，不知道怎樣支持。因此她認為，新竹縣長這場選戰的主軸，就是廉能政治對抗金權政治，也是新竹縣民對抗「百億家族」。

徐欣瑩說，面對選戰，「我們一定要團結再團結」，才能戰勝家族力量。她強調，自己有信心，也相信新竹縣民有信心，「我們一定可以戰勝這個家族的力量」。

至於林思銘日前分析，國民黨在竹北市長選戰可能勝出，但新竹縣長選情恐受到影響，甚至出現「贏竹北、輸竹縣」情況，徐欣瑩再度表示，她對選情有信心，新竹縣民也有信心，選舉主軸仍是廉能政治對抗金權政治，新竹縣民必須團結再團結，才能對抗所謂百億家族的力量。

媒體也追問，國民黨副主席李乾龍日前透露，竹北藍白合作近日可望有「好消息」，究竟所指為何，以及國民黨主席鄭麗文是否已對新竹縣藍白合作下達相關指示。

徐欣瑩回應，非常感謝黨中央及鄭麗文主席對新竹選情的關心，目前中央與地方「都連成一條線、團結一致」，她相信只要持續團結，「廉能政治一定可以對抗金權政治，而且會戰勝金權政治」。