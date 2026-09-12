快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧、張嘉玲力挺托育人員 盼新北成為寓教於樂兒童城市

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市議員張嘉玲與新北市托育人員互助發展協會今天在和國小舉辦科學闖關活動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場同樂。現場吸引超過100組家長及孩童共同參與，有七大主題的關卡，不只孩子們玩得不亦樂乎，蘇巧慧和張嘉玲也扮演起「火車頭」，帶領著孩子們一起闖關玩遊戲，現場相當歡樂。

2026九合一選舉

張嘉玲表示，很感謝托育人員協會連續幾年都一起舉辦活動，一次比一次還好玩、還盛大。自己和「水獺媽媽」蘇巧慧都非常關注教育及孩童的議題，過去幾年自己也為學校爭取了超過了3000萬的經費，改善中和各級學校各項設備、校舍、操場、老舊廁所、樂器等，全新北孩子的「週週有鮮乳」及營養午餐免費之外，也重視托育教育環境安全及托育人員、機構相關政策，希望未來能持續為孩子、爸爸媽媽們做得更多，透過與蘇巧慧的合作能夠讓一切變得更好。

蘇巧慧表示，一到現場就有小朋友和他說聽過他的podcast，裡頭有超過400個故事，相信這是很棒的親子教育。他繼續表示，自己也是媽媽，希望大家能夠一起用「95公分的視角」來看看有哪些環境對孩子們不夠友善，將來可以來改進，也希望能夠透過「學中玩，玩中學」讓學習更有趣，希望未來新北市有更多寓教於樂的好地方，張嘉玲議員跟她一樣長期關心婦幼教育，也希望未來跟嘉玲一起，在分配公眾資源時能給托育人員們最大的支持和力量，一起把新北市打造成更棒的兒童城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影

張嘉玲 蘇巧慧 托育 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠先後板橋造勢 蘇巧慧：繼續走遍29區報告願景

帶蕭美琴遊金山提新皇冠計畫 蘇巧慧：串聯沿海8區打造觀光品牌

造勢大會過後再深入市場 蘇巧慧：持續走遍新北29區

陳亭妃競選總部開箱！走「美學風」有綠意、跑道還融入「1」的意向

相關新聞

藍白合真有好消息？他憂國民黨「贏竹北輸竹縣」 徐欣瑩回應了

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席「竹北未來城市願景」座談會，媒體追問民眾黨主席黃國昌稱其民調崩盤、藍委林思銘憂「贏竹北、輸竹縣」及藍白合是否有好消息。徐欣瑩說，國民黨中央與地方都連成一條線、團結一致，選戰主軸仍是廉能政治對抗金權政治，並喊話團結對抗「百億家族」。

破冰？魏平政主動彎腰握手 洪榮章、柯呈枋現身陳文賓競總

爭取國民黨彰化縣長提名失利的兩副縣長洪榮章及柯呈枋，都未參加彰化縣長參選人魏平政本月六日的競總成立大會，不過，他們今天都參加國民黨彰化市長參選人陳文賓的競總成立大會，洪榮章是代表縣長王惠美出席，柯呈枋則低調在台下，魏平政還彎腰跟他握手，試圖化解心結。

綠攻李四川面對陳情態度差 楊智伃酸：太不尊重「新北拳王」蘇貞昌

林口老街道路整建土地有爭議，民進黨新北市議員李宇翔翻出國民黨新北市長參選人李四川，14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。但國民黨前發言人楊智伃今反擊，回顧前閣揆蘇貞昌當年面對反深澳電廠里長時，搶資料又拍肩、拍肚的「街頭格鬥」惡霸行徑，酸綠營攻擊李四川太不尊重「新北拳王」蘇貞昌。

民進黨翻14年前協調影片 李四川致歉：讓住戶不愉快會好好檢討

林口老街道路整建土地爭議延燒，民進黨新北市議員李宇翔日前翻出國民黨新北市長參選人李四川14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。李四川今回應，若自己當年處理或協調過程讓住戶感到不愉快，「我也在這裡表達歉意，我會好好檢討」，但強調從事公務工作以來，始終以全民利益優先，也必須依法行政。

趙少康曝中廣邀約上王偉忠專訪未果？蔣萬安回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受主持人王偉忠節目專訪，一天觀看次數超過80萬次，中廣前董事長趙少康也透露，中廣邀約台北市長蔣萬安多次未果。蔣萬安說，他前陣子才參加趙大哥的節目，相信大家都看到，其實在總質詢期間，市政工作非常忙碌，相關的邀約，幕僚團隊也都在進行當中。

氣到口誤！挺何欣純競總站台 他罵遍台中藍營竟脫口：江啟臣凍蒜

民進黨台中市長參選人何欣純競總今天下午成立，助講的台中市議會民進黨黨團總召周永鴻質疑，台中市長盧秀燕擋中火燃氣機組都審15個月，還要支持者去問國民黨台中市長參選人江啟臣政見是什麼？還會擋中火燃氣組機組上線嗎？他喊凍蒜喊錯人，直呼「江啟臣凍蒜」，後解釋是「罵得太生氣口誤」，成為有趣插曲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。