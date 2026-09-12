蘇巧慧、張嘉玲力挺托育人員 盼新北成為寓教於樂兒童城市

民進黨新北市議員張嘉玲與新北市托育人員互助發展協會今天在和國小舉辦科學闖關活動，民進黨新北市長參選人蘇巧慧也到場同樂。現場吸引超過100組家長及孩童共同參與，有七大主題的關卡，不只孩子們玩得不亦樂乎，蘇巧慧和張嘉玲也扮演起「火車頭」，帶領著孩子們一起闖關玩遊戲，現場相當歡樂。

張嘉玲表示，很感謝托育人員協會連續幾年都一起舉辦活動，一次比一次還好玩、還盛大。自己和「水獺媽媽」蘇巧慧都非常關注教育及孩童的議題，過去幾年自己也為學校爭取了超過了3000萬的經費，改善中和各級學校各項設備、校舍、操場、老舊廁所、樂器等，全新北孩子的「週週有鮮乳」及營養午餐免費之外，也重視托育教育環境安全及托育人員、機構相關政策，希望未來能持續為孩子、爸爸媽媽們做得更多，透過與蘇巧慧的合作能夠讓一切變得更好。

蘇巧慧表示，一到現場就有小朋友和他說聽過他的podcast，裡頭有超過400個故事，相信這是很棒的親子教育。他繼續表示，自己也是媽媽，希望大家能夠一起用「95公分的視角」來看看有哪些環境對孩子們不夠友善，將來可以來改進，也希望能夠透過「學中玩，玩中學」讓學習更有趣，希望未來新北市有更多寓教於樂的好地方，張嘉玲議員跟她一樣長期關心婦幼教育，也希望未來跟嘉玲一起，在分配公眾資源時能給托育人員們最大的支持和力量，一起把新北市打造成更棒的兒童城市。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧蘇巧慧今出席市議員張嘉玲舉辦科學闖關活動與親子同樂，2人力挺托育人員，盼新北成為寓教於樂兒童城市。記者王長鼎／攝影