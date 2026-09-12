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陳瑩提音樂原創基地 吳秀華：別複製北高模式、要考量台東條件

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
進黨台東縣長參選人陳瑩提出「台東音樂原創基地」政見，盼打造中型表演場館及創作平台，提供詞曲創作、錄音、發行及行銷等資源，扶植在地音樂人才。圖／陳瑩辦公室提供
進黨台東縣長參選人陳瑩提出「台東音樂原創基地」政見，盼打造中型表演場館及創作平台，提供詞曲創作、錄音、發行及行銷等資源，扶植在地音樂人才。圖／陳瑩辦公室提供

2026台東縣長選戰逐漸升溫，音樂文化也成為參選人政見交鋒焦點。民進黨縣長參選人陳瑩今天在《東！帶我走》演唱會登場之際，公布「台東音樂原創基地」政見，主張打造中型表演場館及音樂創作基地；國民黨縣長參選人吳秀華則表示支持培育音樂人才，但提醒台東條件不同於台北、高雄，政策不能只談願景，還要說清楚經費及後續營運。

2026九合一選舉

陳瑩表示，《東！帶我走》演唱會今天起一連兩晚在台東市國際地標、海濱公園登場，她也提出「原創台東」願景。她認為台東擁有許多金曲獎級音樂人才，音樂不只是娛樂，也能成為土地與人的希望，因此希望由縣府建立音樂原創基地，提供在地創作者更完整的發展平台。

她規畫基地設置中型表演場館及創作空間，提供詞曲創作、編曲、錄音、混音、發行等資源，並結合行銷推廣及原創音樂競賽，讓青年、創作者、歌手及樂團有更多創作與演出機會。

陳瑩說，自己具有音樂專業背景，曾取得美國音樂演奏碩士，認為「最好的音樂，是從土地長出來的音樂」。台東擁有山海、部落及多元文化，尤其原住民族傳統與現代音樂融合，具有發展特色音樂、走向國際的條件。

她並表示，已與行政院密切交換意見，未來可參考台北流行音樂中心高雄流行音樂中心經驗，由中央與地方合作打造「台東版本」音樂場館及人才基地，再由縣府成立行政法人營運。

對此，吳秀華表示支持台東音樂發展，但認為台北、高雄在人口、交通、表演市場及財政條件上都與台東不同，相關模式可以參考，不能直接複製。

吳秀華要求，若陳瑩所說中央已有交流，應進一步說明中央是否有具體經費承諾、整體建設經費、縣府配合款、預定場址，以及未來每年營運經費、人力及行政法人財務來源。

吳秀華並指出，現任縣長饒慶鈴推動「無圍牆音樂會」，利用台東山海、縱谷及部落作為舞台，結合音樂、文化與觀光，走出自己的特色。她說，「台東最珍貴的音樂場館，其實就是台東自己」，希望音樂政策不只是選舉支票，而是能真正讓在地創作者獲得舞台與資源。

兩人雖切入角度不同，但都主張扶植台東音樂人才；陳瑩著重場館及創作平台，吳秀華則聚焦財務可行性與長期營運，音樂政策成為此次縣長選戰新的攻防議題。

國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，支持培育台東音樂人才，但台東條件不同於台北、高雄，音樂政策應考量經費及長期營運，不能只複製外地模式。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長參選人吳秀華表示，支持培育台東音樂人才，但台東條件不同於台北、高雄，音樂政策應考量經費及長期營運，不能只複製外地模式。記者尤聰光／攝影

陳瑩 音樂 2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 演唱會 台北流行音樂中心 高雄流行音樂中心 國民黨 民進黨

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