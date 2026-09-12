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綠營大動員！賴總統站台力挺 台中何欣純競總成立凍蒜聲不斷
年底選戰倒數，民進黨台中市台中市長參選人何欣純競總今天下午成立，賴清德總統將到場輔選，現場吸引大批支持持者揮舞手上粉紅色旗子，大喊「市長何欣純、議員紅不讓（全壘打）」、「六欣市政、六星市長」、「市長換欣、普發現金」，現場凍轉聲不斷。
何欣純競總今天下午2時開始，邀請FOCASA馬戲團演出「潘朵拉的盒子」暖場，現場已湧入大批民眾，座無虛席，擠爆會場。
何欣純表示，競總成立是與市民相聚的重要日子，因此籌備時就希望安排一場全家大小都能欣賞的演出，讓帶著孩子前來的爸爸媽媽，也能陪孩子好好看一場表演。她長期在大台中各區舉辦親子活動，這次將馬戲藝術帶進競總，就是希望延續親子同樂的心意，讓更多年輕家庭走進來，感受不一樣的競總成立大會。
今天下午4時，在忠義堂勝利獅鼓陣鼓聲下，何欣純競總成立大會正式登場，包括總統、行政院副院長鄭麗君、競總副主委蔡其昌，以及台中市議會民進黨黨團總召周永鴻等人為何欣純站台助講。
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