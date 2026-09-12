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影／新北藍綠選戰隔空攻防 李四川、蘇巧慧碰面握手寒暄

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

2026新北市長選戰逐漸升溫，藍綠持續隔空交鋒。新北市政府今天在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。李四川與侯友宜一起入場，稍後入場的蘇巧慧也一一向兩人握手致意，蘇更以阿美語問候語Nga'ay ho問候李四川，兩人互動佳。

2026九合一選舉

藍綠參選人今天一起與侯友宜一同出席文化活動，雖然三人間都隔著不少人，碰面時互動仍相當熱絡，氣氛與選戰場上的攻防形成強烈對比。

侯友宜致詞結束後，蘇巧慧先行離開，前往新北市議員參選人張志豪南勢區後援會成立茶會，不過蘇巧慧隨後將再回到活動現場，與原住民朋友交流互動。

新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影
新北市政府在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。記者葉德正／攝影

李四川 蘇巧慧 藍綠 2026九合一選舉 新北市選舉

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