聽新聞
0:00 / 0:00
影／新北藍綠選戰隔空攻防 李四川、蘇巧慧碰面握手寒暄
2026新北市長選戰逐漸升溫，藍綠持續隔空交鋒。新北市政府今天在市民廣場舉辦新北市原住民族聯合文化活動，國民黨新北市長參選人李四川與民進黨新北市長參選人蘇巧慧皆出席，同框新北市長侯友宜。李四川與侯友宜一起入場，稍後入場的蘇巧慧也一一向兩人握手致意，蘇更以阿美語問候語Nga'ay ho問候李四川，兩人互動佳。
藍綠參選人今天一起與侯友宜一同出席文化活動，雖然三人間都隔著不少人，碰面時互動仍相當熱絡，氣氛與選戰場上的攻防形成強烈對比。
侯友宜致詞結束後，蘇巧慧先行離開，前往新北市議員參選人張志豪南勢區後援會成立茶會，不過蘇巧慧隨後將再回到活動現場，與原住民朋友交流互動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。