綠營澎湖縣長參選人造勢 陳其邁為吳淑瑾站台

民進黨澎湖縣長參選人吳淑瑾今天舉行團結大會，現場湧入大批支持者，高雄市長陳其邁、立委楊曜、前澎湖縣長高植澎、立委王定宇、內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀及前立委陳柏惟等皆到場力挺，吳淑瑾宣示將接下因傷無法參選的縣長陳光復的責任，更喊出「該加碼的福利繼續加碼」。

吳淑瑾致詞提到，今年大年初一陳光復意外受傷，不得不停下原本準備爭取連任的腳步，這段期間許多鄉親鼓勵她站出來，強調澎湖發展不能停，讓她堅定告訴自己「這份責任，不能退」她與陳光復回到澎湖服務20多年，澎湖就是他們的家，這次參選不只為了陳光復未完成的政策，更是為了守住位在民主最前線的澎湖。

吳淑瑾發表多項政見，在長照福利方面推出「3萬元敬老樂活政策」，將三節敬老金每節提高至6000元，搭配每月1000元敬老縣民卡，讓長輩一年享有3萬元福利，並宣示將兒少機票3.5折優惠延長至18歲，減輕家庭交通負擔，並提出澎湖科技大學免學費、兒童課後全照顧及打造室內全齡生活館等措施。

吳淑瑾主張成立億元級醫療基金，改善醫護待遇以留住人才，降低離島居民赴台就醫辛苦，交通方面將全力促成第3家航空公司投入澎湖航線，朝向「想飛就有票」目標邁進，同時推動國際航線與國內航線聯運，吸引國際客源拓展觀光市場。

吳淑瑾特別感謝陳其邁等多位貴賓與地方鄉親跨海相挺，懇請鄉親團結一致牽手相挺，堅定守護澎湖，讓澎湖繼續幸福前進。