民眾黨邀請蔣萬安站台不只一場？ 國民黨北市黨部：市長會斟酌實際狀況

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，是否是唯一一場？引發熱議。國民黨北市黨部主委戴錫欽表示，市黨部已經把議員和所有提名參選人的共同想法對外說明，市長自己會判斷。

民眾黨台北市議員張志豪今天競總成立，蔣萬安今出席，也是首度藍白合，幫民眾黨小雞站台，但引發在地的國民黨大安文山市議員疑慮。國民黨市議員曾獻瑩指出，蔣市長幫白營「個別」參選人站台，他覺得很訝異，這跟當初理解的只是在白營聯合造勢的時候站台不太一樣，可能還是會帶給各個選區的候選人一定的衝擊。

對於找蔣萬安站台 張志豪說，他的想法很簡單，在議會和市長已經相處4年，可能自己問政得到市長認同，所以市長願意來站台，他當然歡迎。當初邀請蔣萬安時，有預期他會來？張坦言，不知道，因為上月底親子飛行嘉年華、今天競總成立兩場活動，他都有邀請蔣市長，蔣第一場沒辦法，第二場可以，「對於所有願意支持、相挺的人，我非常感激也很歡迎。」

今天競總成立可說是北市第一場藍白合？張志豪說，以議員來講，的確是第一場。他認為，蔣萬安是很有智慧的市長，如果蔣對民眾黨4位議員、乃至於未來2位議員參選人，認同他們問政理性、幫台北市民做事，蔣應該也是很願意出來幫忙。「這是第一場，應該也不會是最後一場。」

戴錫欽指出，今天是民眾黨的聯合造勢，市長站台，是不是就這一次為限？到時候市長自己會做判斷，市黨部跟所有提名人的共同想法，已經對外說明了，市長跟他的幕僚團隊也了解。他認為可能到選前，民眾黨是否有其他聯合造勢活動，市長自己會斟酌。黨部的立場就是希望市長原則上是以國民黨為主。