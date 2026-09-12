市長參選人也當網紅？社群成選戰拜票場 留言區海巡、諧音梗樣樣來

社群媒體改變選戰溝通方式，參選人除跑市場、掃街拜票，也透過各式網路平台與選民互動，有人拍短影音、有人經營網路節目，也有人在留言區「海巡接球」，社群平台成了另一個選戰場域。

2026地方選舉腳步逼近，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，以及無黨籍新竹市長參選人高虹安、民進黨新竹市長參選人莊競程，都把社群平台納入選戰日常。從經營個人形象、傳遞政策，到即時回應網友留言，如何善用不同平台，也成為參選人與選民溝通的新課題。

李四川競選辦公室幕僚表示，李四川在擔任副市長時期，就常用臉書（Facebook）粉專與市民分享市政，有時也記錄生活點滴。參選以來，團隊持續透過社群平台分享短影音及圖文，將行程中的民眾互動、暖心故事、政見內容及在地建設願景與網友分享。

為加強與年輕族群互動，李四川團隊今年4月正式進軍Threads，首篇貼文在華翠大橋旁大玩「華翠大橋滑脆」諧音哏，發文問「第一次上『滑脆』大橋，要先做什麼？」競辦也透露，李四川私下喜歡拍照，行程中常以手機記錄，也會在社群分享親手拍攝的照片，讓大家看到工程職人形象外較生活化的一面。

蘇巧慧接受中央社訪問表示，城市治理和行銷都很重要，團隊除納入都更、法政、社福、交通等各類人才，也廣泛招募藝術、攝影、人工智慧（AI）運用人才。這次選戰，團隊設計動態主視覺動畫，也實驗性地用AI結合美編製作「青年四大支持政見」。

蘇巧慧表示，這3年來也與年輕同仁到新北各地尋訪人文地貌，推出「新北百寶箱」系列影片；她所經營的「水獺媽媽巧巧話」Podcast頻道已有6年，累積錄製超過360集故事，走到新北各地，常有小朋友一眼就認出她是「水獺媽媽」。她希望藉由社群媒體傳播，讓更多人認識新北的美。

高虹安接受中央社訪問表示，從立委時期就開始經營YouTube，至今頻道訂閱數已突破2.2萬，影片也從早期長片逐漸轉為節奏較快的短影音；臉書則是經營最久的主陣地，追蹤人數已突破18萬。到了Threads，她更常主動「海巡」網友討論串、即時「接球」，像有學生發文反映校慶表演設備問題，她就親自留言回應。

高虹安表示，YouTube適合娓娓道來完整故事，臉書容得下較完整的政策說明，Threads則講求即時與互動。過去參選人拜票需要逐一走訪店家與家戶，如今除了傳統行程，手機裡也展開一條看不見的「線上拜票路線」，從市民日常到公共議題，都可能成為另一種溝通入口。

莊競程接受中央社訪問表示，新竹城市組成多元，溝通方式也不能只有一種。他透過Instagram（IG）、Threads把鏡頭帶進新竹不同角落，談學生通學安全，就實際走一遍學生每天上下學的路線；網友反映田徑場跑道破損、設施問題，他也換上運動服親自跑一遍，連被反映水溫太高的飲水機，也當場喝一口確認。

莊競程表示，社群不是把記者會內容剪短放上網，也不是一套內容放上所有平台。除了市政議題，他也走進米粉廠做米粉、走訪百年中藥行及香山荔枝果園，偶爾穿插射飛鏢、逛夜市等生活題材，希望透過不同內容認識城市，也從社群互動中聽見不同族群的聲音。

從網路節目說故事、手機拍城市，到Threads玩諧音梗、巡留言區，社群平台讓參選人的選戰工具愈來愈多元。傳統掃街拜票沒有消失，只是跑完行程後，打開手機，另一場與選民的互動也隨即展開。