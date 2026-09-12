快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

市長參選人也當網紅？社群成選戰拜票場 留言區海巡、諧音梗樣樣來

中央社／ 12日綜合報導
社群媒體改變選戰溝通方式，參選人除跑市場、掃街拜票，也透過各式網路平台與選民互動，有人拍短影音、有人經營網路節目，也有人在留言區「海巡接球」，社群平台成了另一個選戰場域。 示意圖／AI生成
社群媒體改變選戰溝通方式，參選人除跑市場、掃街拜票，也透過各式網路平台與選民互動，有人拍短影音、有人經營網路節目，也有人在留言區「海巡接球」，社群平台成了另一個選戰場域。 示意圖／AI生成

社群媒體改變選戰溝通方式，參選人除跑市場、掃街拜票，也透過各式網路平台與選民互動，有人拍短影音、有人經營網路節目，也有人在留言區「海巡接球」，社群平台成了另一個選戰場域。

2026九合一選舉

2026地方選舉腳步逼近，國民黨新北市長參選人李四川、民進黨新北市長參選人蘇巧慧，以及無黨籍新竹市長參選人高虹安、民進黨新竹市長參選人莊競程，都把社群平台納入選戰日常。從經營個人形象、傳遞政策，到即時回應網友留言，如何善用不同平台，也成為參選人與選民溝通的新課題。

李四川競選辦公室幕僚表示，李四川在擔任副市長時期，就常用臉書（Facebook）粉專與市民分享市政，有時也記錄生活點滴。參選以來，團隊持續透過社群平台分享短影音及圖文，將行程中的民眾互動、暖心故事、政見內容及在地建設願景與網友分享。

為加強與年輕族群互動，李四川團隊今年4月正式進軍Threads，首篇貼文在華翠大橋旁大玩「華翠大橋滑脆」諧音哏，發文問「第一次上『滑脆』大橋，要先做什麼？」競辦也透露，李四川私下喜歡拍照，行程中常以手機記錄，也會在社群分享親手拍攝的照片，讓大家看到工程職人形象外較生活化的一面。

編輯推薦

蘇巧慧接受中央社訪問表示，城市治理和行銷都很重要，團隊除納入都更、法政、社福、交通等各類人才，也廣泛招募藝術、攝影、人工智慧（AI）運用人才。這次選戰，團隊設計動態主視覺動畫，也實驗性地用AI結合美編製作「青年四大支持政見」。

蘇巧慧表示，這3年來也與年輕同仁到新北各地尋訪人文地貌，推出「新北百寶箱」系列影片；她所經營的「水獺媽媽巧巧話」Podcast頻道已有6年，累積錄製超過360集故事，走到新北各地，常有小朋友一眼就認出她是「水獺媽媽」。她希望藉由社群媒體傳播，讓更多人認識新北的美。

高虹安接受中央社訪問表示，從立委時期就開始經營YouTube，至今頻道訂閱數已突破2.2萬，影片也從早期長片逐漸轉為節奏較快的短影音；臉書則是經營最久的主陣地，追蹤人數已突破18萬。到了Threads，她更常主動「海巡」網友討論串、即時「接球」，像有學生發文反映校慶表演設備問題，她就親自留言回應。

高虹安表示，YouTube適合娓娓道來完整故事，臉書容得下較完整的政策說明，Threads則講求即時與互動。過去參選人拜票需要逐一走訪店家與家戶，如今除了傳統行程，手機裡也展開一條看不見的「線上拜票路線」，從市民日常到公共議題，都可能成為另一種溝通入口。

莊競程接受中央社訪問表示，新竹城市組成多元，溝通方式也不能只有一種。他透過Instagram（IG）、Threads把鏡頭帶進新竹不同角落，談學生通學安全，就實際走一遍學生每天上下學的路線；網友反映田徑場跑道破損、設施問題，他也換上運動服親自跑一遍，連被反映水溫太高的飲水機，也當場喝一口確認。

莊競程表示，社群不是把記者會內容剪短放上網，也不是一套內容放上所有平台。除了市政議題，他也走進米粉廠做米粉、走訪百年中藥行及香山荔枝果園，偶爾穿插射飛鏢、逛夜市等生活題材，希望透過不同內容認識城市，也從社群互動中聽見不同族群的聲音。

從網路節目說故事、手機拍城市，到Threads玩諧音梗、巡留言區，社群平台讓參選人的選戰工具愈來愈多元。傳統掃街拜票沒有消失，只是跑完行程後，打開手機，另一場與選民的互動也隨即展開。

2026九合一選舉 社群媒體 拜票 諧音梗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學團辦青年論壇 高雄、新竹4組市長參選人答應出席

不只玩諧音、動漫梗！候選人金句大盤點 1句話藏專業背景

藍綠先後板橋造勢 蘇巧慧：繼續走遍29區報告願景

桃園堅守「藍白合」！張善政今假日趕場站台民眾黨2議員參選人

相關新聞

藍白合真有好消息？他憂國民黨「贏竹北輸竹縣」 徐欣瑩回應了

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今出席「竹北未來城市願景」座談會，媒體追問民眾黨主席黃國昌稱其民調崩盤、藍委林思銘憂「贏竹北、輸竹縣」及藍白合是否有好消息。徐欣瑩說，國民黨中央與地方都連成一條線、團結一致，選戰主軸仍是廉能政治對抗金權政治，並喊話團結對抗「百億家族」。

破冰？魏平政主動彎腰握手 洪榮章、柯呈枋現身陳文賓競總

爭取國民黨彰化縣長提名失利的兩副縣長洪榮章及柯呈枋，都未參加彰化縣長參選人魏平政本月六日的競總成立大會，不過，他們今天都參加國民黨彰化市長參選人陳文賓的競總成立大會，洪榮章是代表縣長王惠美出席，柯呈枋則低調在台下，魏平政還彎腰跟他握手，試圖化解心結。

綠攻李四川面對陳情態度差 楊智伃酸：太不尊重「新北拳王」蘇貞昌

林口老街道路整建土地有爭議，民進黨新北市議員李宇翔翻出國民黨新北市長參選人李四川，14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。但國民黨前發言人楊智伃今反擊，回顧前閣揆蘇貞昌當年面對反深澳電廠里長時，搶資料又拍肩、拍肚的「街頭格鬥」惡霸行徑，酸綠營攻擊李四川太不尊重「新北拳王」蘇貞昌。

民進黨翻14年前協調影片 李四川致歉：讓住戶不愉快會好好檢討

林口老街道路整建土地爭議延燒，民進黨新北市議員李宇翔日前翻出國民黨新北市長參選人李四川14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。李四川今回應，若自己當年處理或協調過程讓住戶感到不愉快，「我也在這裡表達歉意，我會好好檢討」，但強調從事公務工作以來，始終以全民利益優先，也必須依法行政。

趙少康曝中廣邀約上王偉忠專訪未果？蔣萬安回應了

民進黨台北市長參選人沈伯洋日前接受主持人王偉忠節目專訪，一天觀看次數超過80萬次，中廣前董事長趙少康也透露，中廣邀約台北市長蔣萬安多次未果。蔣萬安說，他前陣子才參加趙大哥的節目，相信大家都看到，其實在總質詢期間，市政工作非常忙碌，相關的邀約，幕僚團隊也都在進行當中。

氣到口誤！挺何欣純競總站台 他罵遍台中藍營竟脫口：江啟臣凍蒜

民進黨台中市長參選人何欣純競總今天下午成立，助講的台中市議會民進黨黨團總召周永鴻質疑，台中市長盧秀燕擋中火燃氣機組都審15個月，還要支持者去問國民黨台中市長參選人江啟臣政見是什麼？還會擋中火燃氣組機組上線嗎？他喊凍蒜喊錯人，直呼「江啟臣凍蒜」，後解釋是「罵得太生氣口誤」，成為有趣插曲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。