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破冰？魏平政主動彎腰握手 洪榮章、柯呈枋現身陳文賓競總
爭取國民黨彰化縣長提名失利的兩副縣長洪榮章及柯呈枋，都未參加彰化縣長參選人魏平政本月六日的競總成立大會，不過，他們今天都參加國民黨彰化市長參選人陳文賓的競總成立大會，洪榮章是代表縣長王惠美出席，柯呈枋則低調在台下，魏平政還彎腰跟他握手，試圖化解心結。
國民黨彰化縣長選舉，包括立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋爭取提名，國民黨最後未依初選程序，卻徵召考紀會前主委魏平政空降參選，害他們三人被譏為「政壇三傻」，柯呈枋還被勸進登記參選縣長，後來為顧全大局未登記，但心結一直未解。
魏平政本月六日的魏競總成立大會，縣長王惠美因提名爭議未到，謝衣鳯的媽媽前立委鄭汝芬及胞弟議長謝典霖均上台，謝衣鳯雖然到場，卻板著臉只在台下不上台，引來與會人士的側目，至於洪榮章及柯呈枋當時都以具公務員身分不到場，顯現提名心結仍在。
陳文賓今天的競總成立大會，受邀的王惠美始終如一，以仍有公務行程未參加，但指派目前為彰化縣工策會總幹事洪榮章參加，除代為披彩帶、授戰旗外，還致詞代表王惠美的祝福。
令人意外的是，現為縣府參議的柯呈枋也到場，許多民眾前跟他握手致意，但未上台。柯呈枋說，他與陳文賓情同兄弟，當然要來幫他加油打氣。
在台下與民眾拜票握手的魏平政見到柯呈枋，立即主動向前，彎著腰跟柯呈枋握手，表示誠懇的態度，柯呈枋也露著笑容回應，呈現難得溫馨的場面。
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