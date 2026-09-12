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破冰？魏平政主動彎腰握手 洪榮章、柯呈枋現身陳文賓競總

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國民黨彰化縣長參選人魏平政（左）趨前向縣府參議柯呈枋握手，希望化解縣長提名的心結。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政（左）趨前向縣府參議柯呈枋握手，希望化解縣長提名的心結。記者劉明岩／攝影

爭取國民黨彰化縣長提名失利的兩副縣長洪榮章柯呈枋，都未參加彰化縣長參選人魏平政本月六日的競總成立大會，不過，他們今天都參加國民黨彰化市長參選人陳文賓的競總成立大會，洪榮章是代表縣長王惠美出席，柯呈枋則低調在台下，魏平政還彎腰跟他握手，試圖化解心結。

2026九合一選舉

國民黨彰化縣長選舉，包括立委謝衣鳯、兩前副縣長洪榮章及柯呈枋爭取提名，國民黨最後未依初選程序，卻徵召考紀會前主委魏平政空降參選，害他們三人被譏為「政壇三傻」，柯呈枋還被勸進登記參選縣長，後來為顧全大局未登記，但心結一直未解。

魏平政本月六日的魏競總成立大會，縣長王惠美因提名爭議未到，謝衣鳯的媽媽前立委鄭汝芬及胞弟議長謝典霖均上台，謝衣鳯雖然到場，卻板著臉只在台下不上台，引來與會人士的側目，至於洪榮章及柯呈枋當時都以具公務員身分不到場，顯現提名心結仍在。

陳文賓今天的競總成立大會，受邀的王惠美始終如一，以仍有公務行程未參加，但指派目前為彰化縣工策會總幹事洪榮章參加，除代為披彩帶、授戰旗外，還致詞代表王惠美的祝福。

令人意外的是，現為縣府參議的柯呈枋也到場，許多民眾前跟他握手致意，但未上台。柯呈枋說，他與陳文賓情同兄弟，當然要來幫他加油打氣。

在台下與民眾拜票握手的魏平政見到柯呈枋，立即主動向前，彎著腰跟柯呈枋握手，表示誠懇的態度，柯呈枋也露著笑容回應，呈現難得溫馨的場面。

未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會的彰化縣前副縣長洪榮章（右2）、柯呈枋 （右1），今天都參加陳文賓競總成立大會。記者劉明岩／攝影
未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會的彰化縣前副縣長洪榮章（右2）、柯呈枋 （右1），今天都參加陳文賓競總成立大會。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化縣長參選人魏平政（左3）與爭取縣長提名失利的彰化縣工策會總幹事洪榮章、台南市長參選人謝龍介合照，一起比讚加油。記者劉明岩／攝影
國民黨彰化縣長參選人魏平政（左3）與爭取縣長提名失利的彰化縣工策會總幹事洪榮章、台南市長參選人謝龍介合照，一起比讚加油。記者劉明岩／攝影

2026九合一選舉 魏平政 洪榮章 柯呈枋 陳文賓 破冰 彰化縣選舉

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