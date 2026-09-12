綠攻李四川面對陳情態度差 楊智伃酸：太不尊重「新北拳王」蘇貞昌

林口老街道路整建土地有爭議，民進黨新北市議員李宇翔翻出國民黨新北市長參選人李四川，14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。但國民黨前發言人楊智伃今反擊，回顧前閣揆蘇貞昌當年面對反深澳電廠里長時，搶資料又拍肩、拍肚的「街頭格鬥」惡霸行徑，酸綠營攻擊李四川太不尊重「新北拳王」蘇貞昌。

楊智伃說，綠營用14年前斷章取義的影片來批評李四川，綠營迴力鏢先打到民進黨新北市長參選人蘇巧慧的「拳擊爸爸」蘇貞昌。面對民意、面對里長陳情，想到的是新北第一惡霸、蘇巧慧的拳擊爸爸，又拍肩、又打肚子的蘇貞昌。

楊智伃表示，幫大家再回顧一下，蘇貞昌擔任行政院長時，面對反對深奧電廠的里長，當面向蘇貞昌陳情的畫面。蘇貞昌先質問對方「今天來幹什麼的知道嗎？」再一把將對方的手拉過去，搶走陳情資料、再用力的拍肩、打肚子，抓住對方、咬牙切齒的說「謝謝你喔！」「給我！」「一起加油！」

楊智伃說，這個畫面以為大家已經忘記了嗎？不聽聲音還以為是在街頭格鬥？有這種惡霸拳擊手蘇家，騙神明、打人民，還真的以為大家都忘記了嗎？

楊智伃批，卓冠廷、李宇翔還敢拿2分鐘斷章取義的協調會畫面出來攻擊李四川，也太不尊重新北拳王蘇貞昌跟他的女兒蘇巧慧了，要說鴨霸他們說第二沒人敢說第一。