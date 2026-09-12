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藍營澎湖縣長參選人競總成立 陳振中：只要給機會我一定承擔

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
國民黨澎湖縣長參選人陳振中（右1）從國民黨副主席李乾龍（右2）手中接下「好彩頭」。圖／陳振中競選辦公室提供
國民黨澎湖縣長參選人陳振中（右1）從國民黨副主席李乾龍（右2）手中接下「好彩頭」。圖／陳振中競選辦公室提供

國民黨澎湖縣長參選人陳振中今天上午於馬公市民族路成立競選總部，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、澎湖縣議會議長陳毓仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、無黨團結聯盟總召林炳坤，以及國民黨馬公市長參選人洪棟霖等人皆到場相挺，展現藍營團結氣勢，陳振中致詞時強調「只要大家給我機會，我一定承擔，我相信澎湖可以更好」。

2026九合一選舉

陳振中指出，目前澎湖面臨許多眼前的困境，大家必須思考未來10年、20年澎湖會是什麼模樣，以及這一代要留給下一代怎樣的家園，但他對這些議題的思考已全面納入其「十大政見」中，期盼透過具體政策改變澎湖，朝永續、共榮的方向發展。

今天上午競總成立大會由原住民戰舞與龍門鼓隊熱鬧揭幕，藝人陳隨意、朱海君也以友情贊助方式跨海開唱助陣，現場氣氛熱烈。陳振中隨後在妻子陪同下走入會場，並進行各後援會授旗儀式，李乾龍與林炳坤則分別致贈「好彩頭」與「包中」，期許陳振中團隊全力以赴、爭取勝利。

陳振中坦言，選戰這條路並不好走，但有鄉親與團隊一路陪伴，就是繼續向前的最大力量。未來他將持續深入基層傾聽民意，以「務實治理、穩健前進」的態度，與鄉親共同為澎湖的未來打拚。

國民黨澎湖縣長參選人陳振中競選總部在馬公市民族路上揭牌成立。圖／陳振中競選辦公室提供
國民黨澎湖縣長參選人陳振中競選總部在馬公市民族路上揭牌成立。圖／陳振中競選辦公室提供

陳振中 澎湖 2026九合一選舉 李乾龍 陳雙全

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