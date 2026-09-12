影／新北蔣根煌、李四川競總成立 侯友宜、盧秀燕、鄭麗文登台力挺

尋求議員連任的新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川上午聯合成立競選總部，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等人站台力挺，侯友宜、盧秀燕主打政績牌，鄭麗文則猛批民進黨最會「割稻仔尾」，呼籲支持者把選票催出來。

侯友宜今天陪蔣根煌、李四川走星光道大進場，並率先登台致詞，他說自己擔任副市長及市長期間，都有蔣根煌議長的大力支持及李四川共同打拚，完成捷運環狀線、國影中心一期、新莊國民運動中心等豐碩成果，50年沒變的塭仔圳也將迎來大蛻變。

將來新北捷運路網將朝向189公里、182座車站目標，密度超越東京與首爾，他要把這項重責大任交棒給李四川，讓李四川高票當選、順利完成後續建設。

盧秀燕接著上台，說這次是她今年大選首度與侯友宜同台輔選，「盧、侯」的台語發音如「越好」，如果再加上李四川就成了「李、盧、侯，你越好」，象徵大家都會越來越好。

盧秀燕也誇稱蔣根煌不僅是新北市議長，還是22個縣市參加的「全國地方議會正副議長聯誼會」現任會長，等於是「議長頭」，呼籲大家選市長與議長，要選同一團隊，市政才能無縫接軌，讓新北更好。

侯友宜、盧秀燕致完詞趕場離開之後，黨主席鄭麗文抵達，她上台拉起李四川和蔣根煌的手高喊「凍蒜」展現團結氣勢。後來李四川也去趕場，鄭麗文繼續助講，她說國民黨就是實實在在認真做事，做完卻常常被民進黨「割稻仔尾」，但是若要拚市政、服務、建設，國民黨不僅是台灣一流，更是世界一流。

鄭麗文高呼「新北市政不能夠暫停，更不可以倒退」，懇請鄉親務必「催票、顧票、拉票」，支持蔣根煌高票連任、李四川當選新北市長，讓新北市持續向上升級。

台中市長盧秀燕（左起）說她今年首度與新北市長侯友宜同台輔選，就是幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）登台助講，並象徵性送好彩頭給新北市議長蔣根煌（左）與市長參選人李四川（右）。記者林昭彰／攝影

台中市長盧秀燕是第二個到場嘉賓，她特地北上幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影

尋求議員連任的新北市議長蔣根煌（中）與市長參選人李四川（左）上午聯合成立競選總部，新北市長侯友宜（右）陪走星光大道大進場。記者林昭彰／攝影