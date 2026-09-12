快訊

亞運男籃／「死亡之組」拚淨勝分太吃虧 中華隊搶8強門票只能贏卡達

勒斃女友棄屍陽明山 他自導自演報案「女友失蹤」還嗆家屬別再問

出國最怕遇到這種人！她曝旅伴1行為超掃興 怨：爽感都沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北蔣根煌、李四川競總成立 侯友宜、盧秀燕、鄭麗文登台力挺

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
國民黨尋求議員連任的新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川上午聯合成立競選總部，新北市長侯友宜率先登台致詞助講、共喊凍蒜。記者林昭彰／攝影
國民黨尋求議員連任的新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川上午聯合成立競選總部，新北市長侯友宜率先登台致詞助講、共喊凍蒜。記者林昭彰／攝影

尋求議員連任的新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川上午聯合成立競選總部，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等人站台力挺，侯友宜、盧秀燕主打政績牌，鄭麗文則猛批民進黨最會「割稻仔尾」，呼籲支持者把選票催出來。

2026九合一選舉

侯友宜今天陪蔣根煌、李四川走星光道大進場，並率先登台致詞，他說自己擔任副市長及市長期間，都有蔣根煌議長的大力支持及李四川共同打拚，完成捷運環狀線、國影中心一期、新莊國民運動中心等豐碩成果，50年沒變的塭仔圳也將迎來大蛻變。

將來新北捷運路網將朝向189公里、182座車站目標，密度超越東京與首爾，他要把這項重責大任交棒給李四川，讓李四川高票當選、順利完成後續建設。

盧秀燕接著上台，說這次是她今年大選首度與侯友宜同台輔選，「盧、侯」的台語發音如「越好」，如果再加上李四川就成了「李、盧、侯，你越好」，象徵大家都會越來越好。

盧秀燕也誇稱蔣根煌不僅是新北市議長，還是22個縣市參加的「全國地方議會正副議長聯誼會」現任會長，等於是「議長頭」，呼籲大家選市長與議長，要選同一團隊，市政才能無縫接軌，讓新北更好。

侯友宜、盧秀燕致完詞趕場離開之後，黨主席鄭麗文抵達，她上台拉起李四川和蔣根煌的手高喊「凍蒜」展現團結氣勢。後來李四川也去趕場，鄭麗文繼續助講，她說國民黨就是實實在在認真做事，做完卻常常被民進黨「割稻仔尾」，但是若要拚市政、服務、建設，國民黨不僅是台灣一流，更是世界一流。

鄭麗文高呼「新北市政不能夠暫停，更不可以倒退」，懇請鄉親務必「催票、顧票、拉票」，支持蔣根煌高票連任、李四川當選新北市長，讓新北市持續向上升級。

台中市長盧秀燕（左起）說她今年首度與新北市長侯友宜同台輔選，就是幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影
台中市長盧秀燕（左起）說她今年首度與新北市長侯友宜同台輔選，就是幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影

國民黨主席鄭麗文（中）登台助講，並象徵性送好彩頭給新北市議長蔣根煌（左）與市長參選人李四川（右）。記者林昭彰／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）登台助講，並象徵性送好彩頭給新北市議長蔣根煌（左）與市長參選人李四川（右）。記者林昭彰／攝影

台中市長盧秀燕是第二個到場嘉賓，她特地北上幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影
台中市長盧秀燕是第二個到場嘉賓，她特地北上幫新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川站台助講。記者林昭彰／攝影

尋求議員連任的新北市議長蔣根煌（中）與市長參選人李四川（左）上午聯合成立競選總部，新北市長侯友宜（右）陪走星光大道大進場。記者林昭彰／攝影
尋求議員連任的新北市議長蔣根煌（中）與市長參選人李四川（左）上午聯合成立競選總部，新北市長侯友宜（右）陪走星光大道大進場。記者林昭彰／攝影

國民黨主席鄭麗文（左）是壓軸到場嘉賓，她進場的時候李四川正在台上致詞。記者林昭彰／攝影
國民黨主席鄭麗文（左）是壓軸到場嘉賓，她進場的時候李四川正在台上致詞。記者林昭彰／攝影

侯友宜 蔣根煌 李四川 鄭麗文 2026九合一選舉 新北市選舉 盧秀燕

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營大咖齊聚蔣根煌競總 李四川：結合所有同志打贏選戰

蔣萬安士林後援會成立 國民黨這「大咖」現身力挺喊：更上層樓

盧秀燕喊話卓榮泰：盼無人機「不是特例」，往後都要遵守憲政規範

李四川推「居住新五箭」蘇巧慧盼當創作者後盾

相關新聞

綠攻李四川面對陳情態度差 楊智伃酸：太不尊重「新北拳王」蘇貞昌

林口老街道路整建土地有爭議，民進黨新北市議員李宇翔翻出國民黨新北市長參選人李四川，14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。但國民黨前發言人楊智伃今反擊，回顧前閣揆蘇貞昌當年面對反深澳電廠里長時，搶資料又拍肩、拍肚的「街頭格鬥」惡霸行徑，酸綠營攻擊李四川太不尊重「新北拳王」蘇貞昌。

民進黨翻14年前協調影片 李四川致歉：讓住戶不愉快會好好檢討

林口老街道路整建土地爭議延燒，民進黨新北市議員李宇翔日前翻出國民黨新北市長參選人李四川14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。李四川今回應，若自己當年處理或協調過程讓住戶感到不愉快，「我也在這裡表達歉意，我會好好檢討」，但強調從事公務工作以來，始終以全民利益優先，也必須依法行政。

撕春聯風波延燒！高雄必比登肉燥飯名店遭抵制 柯志恩、賴瑞隆發聲了

高雄必比登名店弘記肉燥飯鋪意外捲入政治風波，一名送貨廠商人員取走民進黨市長參選人賴瑞隆致贈店家的春聯撕毀、踩踏還PO網嗆聲，引來青鳥出征及抵制店家聲浪。弘記急發聲明澄清，發文者並非朋友，也無特定政治立場。今天賴瑞隆及他的對手國民黨參選人柯志恩都說話了。

破冰？魏平政主動彎腰握手 洪榮章、柯呈枋現身陳文賓競總

爭取國民黨彰化縣長提名失利的兩副縣長洪榮章及柯呈枋，都未參加彰化縣長參選人魏平政本月六日的競總成立大會，不過，他們今天都參加國民黨彰化市長參選人陳文賓的競總成立大會，洪榮章是代表縣長王惠美出席，柯呈枋則低調在台下，魏平政還彎腰跟他握手，試圖化解心結。

藍營澎湖縣長參選人競總成立 陳振中：只要給機會我一定承擔

國民黨澎湖縣長參選人陳振中今天上午於馬公市民族路成立競選總部，國民黨副主席兼秘書長李乾龍、澎湖縣議會議長陳毓仁、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全、無黨團結聯盟總召林炳坤，以及國民黨馬公市長參選人洪棟霖等人皆到場相挺，展現藍營團結氣勢，陳振中致詞時強調「只要大家給我機會，我一定承擔，我相信澎湖可以更好」。

影／新北蔣根煌、李四川競總成立 侯友宜、盧秀燕、鄭麗文登台力挺

尋求議員連任的新北市議長蔣根煌與市長參選人李四川上午聯合成立競選總部，包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、國民黨主席鄭麗文等人站台力挺，侯友宜、盧秀燕主打政績牌，鄭麗文則猛批民進黨最會「割稻仔尾」，呼籲支持者把選票催出來。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。