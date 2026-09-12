鄭麗文批蘇巧慧是公主 蘇競辦：為挽救選情上到下都在謾罵

國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應表示，鄭主席從威權時代一路走到民主時代，應該知道台灣民主一路走來的艱辛，如今為了挽救選情，李四川陣營從上到下，從參選人、黨主席、到黨公職都親自出馬謾罵蘇巧慧，對台灣選舉風氣並沒有好處。

馬亨亨．夷將說，蘇巧慧將持續秉持正面、陽光的態度，提出完整的願景和藍圖，和新北隊一起帶領新北市迎接新時代。