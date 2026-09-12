聽新聞
0:00 / 0:00
鄭麗文批蘇巧慧是公主 蘇競辦：為挽救選情上到下都在謾罵
國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨．夷將回應表示，鄭主席從威權時代一路走到民主時代，應該知道台灣民主一路走來的艱辛，如今為了挽救選情，李四川陣營從上到下，從參選人、黨主席、到黨公職都親自出馬謾罵蘇巧慧，對台灣選舉風氣並沒有好處。
馬亨亨．夷將說，蘇巧慧將持續秉持正面、陽光的態度，提出完整的願景和藍圖，和新北隊一起帶領新北市迎接新時代。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。