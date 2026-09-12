蔣萬安士林後援會成立 國民黨這「大咖」現身力挺喊：更上層樓

首都選戰升溫，除了首場「藍白合」大造勢今登場，市長蔣萬安行程滿檔，與民眾黨主席黃國昌同台後，參加士林後援會成立大會，近來淡出政壇的國民黨五連霸老議長吳碧珠也來站台，喊出讓蔣萬安更上一層樓、再接再厲「當我們的市長」。

蔣萬安上午首場行程參加民眾黨議員參選人張志豪競總成立，與民眾黨主席黃國昌同台，隨後赴士林參加士林後援會成立大會。2018年宣布不再競選連任議員的吳碧珠，現身力挺。她說，蔣萬安執政後 ，台北市的進步看得到，也看得到蔣萬安4年來的認真打拚，希望大家讓蔣萬安衝高票。

另外，台北市同鄉會、華僑、新住民團體等3團體的蔣萬安後援會，也在今天成立，國民黨主席鄭麗文到場，但並未與蔣萬安同台。鄭麗文致詞大罵民進黨，把蔣萬安長子蔣得立捲入，莫名其妙攻擊，製造仇恨，撕裂社會。

鄭麗文也說，今年選情也很冷，因為綠色恐怖的寒蟬效應，票沒有開出來都不算，希望支持者催票、拉票、投票，不只1128投票要贏，2028更要重返執政。

蔣萬安參加中午到北市同鄉會、華僑、新住民團體後援會成立授旗後，隨後趕往新北市新店，參加台北市後備憲兵荷松協會聯誼餐敘。