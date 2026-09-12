桃園堅守「藍白合」！張善政今假日趕場站台民眾黨2議員參選人
不受竹北市長「藍白破」影響，桃園市「藍白合」氛圍愈來愈濃烈。國民黨籍桃園市長張善政今天假日先後到龜山、八德替民眾黨議員參選人周曉芸、林晏良成立競選總部站台，張善政說，很多人都好奇他會不會幫民眾黨議員參選人站台，「今天就是答案」，在桃園會堅守藍白合立場，只要理念相同都會站台。
民眾黨目前在桃園市議員未有議員席次，此次年底選戰，市長未推人支持張善政連任，議員部分提名龜山區周曉芸、八德區林晏良、桃園區徐千晴與平鎮區吳正吉4人參選。
周曉芸今早率先在A7重畫區成立競選總部，白營部分包括黨主席黃國昌、秘書長周榆修、立委暨桃園市黨部主委洪毓祥、前立委蔡壁如、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒等人都來站台；國民黨部分則有張善政、立委牛煦庭相挺，展現藍白合氣勢。
張善政早上約11點40分現身周曉芸競總成立大會，他表示，「已經不是第一次藍白合」，先前擔任立院經濟委員會召集人的洪毓祥安排觀音考察行程，對接中央與地方解決用電問題，「這就是藍白合作效益」，若施政理念相同，不分黨派就是要站在一起。
張善政也提到，龜山區4年人口成長率百分之九，發展欣欣向榮，自己到龜山替周曉芸站台，希望有護理、長照背景的她能有多面向發揮；除了老年化社會趨勢，龜山有很多新移入人口與新生兒誕生，期許周曉芸監督市政與市府配合，照顧老幼與青年有所施展。
在地立委牛煦庭致詞表示「選舉是民主嘉年華，任何一場選舉都希望百家爭鳴，讓不同聲音能夠彰顯」，他認為，龜山的重畫區有來自全台各地來此討生活的新興選民，心態開闊，若只是談黨派，將限縮當地的發展。他也認為，第三勢力資源不比藍綠，自己當時2屆議員都是無黨籍，樂於傳遞經驗給周曉芸，期許周當選，做推動市政的幫手。
黃國昌則細數周曉芸的經歷，過去在中央黨部組織部多替人抬轎，也願意彎下腰扎根組織工作，龜山有很多外來人口與年輕家庭，曉芸認真且認真，且願意到龜山開疆闢土，表現令人驕傲。桃園市在市長張善政帶領下蒸蒸日上，自己對於桃園藍白合作、龜山選情都有信心，期許周進入議會，與市長並肩作戰。
周曉芸致詞分享，自己曾在醫療、長照領域工作，基層服務經驗20年，看過生老病死，也曾返鄉參選成立民眾黨金門縣黨部，打過美好的一仗，許多經歷都是她累積基層服務的養分。如今再度披上戰袍成為龜山議員參選人，她要謝謝很多人，也哽咽提到不少選民與黨員默默支持她，幫忙做礦泉水、贊助看板，都讓她相當感動。
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