桃園堅守「藍白合」！張善政今假日趕場站台民眾黨2議員參選人

不受竹北市長「藍白破」影響，桃園市「藍白合」氛圍愈來愈濃烈。國民黨籍桃園市長張善政今天假日先後到龜山、八德替民眾黨議員參選人周曉芸、林晏良成立競選總部站台，張善政說，很多人都好奇他會不會幫民眾黨議員參選人站台，「今天就是答案」，在桃園會堅守藍白合立場，只要理念相同都會站台。

民眾黨目前在桃園市議員未有議員席次，此次年底選戰，市長未推人支持張善政連任，議員部分提名龜山區周曉芸、八德區林晏良、桃園區徐千晴與平鎮區吳正吉4人參選。

周曉芸今早率先在A7重畫區成立競選總部，白營部分包括黨主席黃國昌、秘書長周榆修、立委暨桃園市黨部主委洪毓祥、前立委蔡壁如、新北市黨部主委周台竹、新北市議員陳世軒等人都來站台；國民黨部分則有張善政、立委牛煦庭相挺，展現藍白合氣勢。

張善政早上約11點40分現身周曉芸競總成立大會，他表示，「已經不是第一次藍白合」，先前擔任立院經濟委員會召集人的洪毓祥安排觀音考察行程，對接中央與地方解決用電問題，「這就是藍白合作效益」，若施政理念相同，不分黨派就是要站在一起。

張善政也提到，龜山區4年人口成長率百分之九，發展欣欣向榮，自己到龜山替周曉芸站台，希望有護理、長照背景的她能有多面向發揮；除了老年化社會趨勢，龜山有很多新移入人口與新生兒誕生，期許周曉芸監督市政與市府配合，照顧老幼與青年有所施展。

在地立委牛煦庭致詞表示「選舉是民主嘉年華，任何一場選舉都希望百家爭鳴，讓不同聲音能夠彰顯」，他認為，龜山的重畫區有來自全台各地來此討生活的新興選民，心態開闊，若只是談黨派，將限縮當地的發展。他也認為，第三勢力資源不比藍綠，自己當時2屆議員都是無黨籍，樂於傳遞經驗給周曉芸，期許周當選，做推動市政的幫手。

黃國昌則細數周曉芸的經歷，過去在中央黨部組織部多替人抬轎，也願意彎下腰扎根組織工作，龜山有很多外來人口與年輕家庭，曉芸認真且認真，且願意到龜山開疆闢土，表現令人驕傲。桃園市在市長張善政帶領下蒸蒸日上，自己對於桃園藍白合作、龜山選情都有信心，期許周進入議會，與市長並肩作戰。

周曉芸致詞分享，自己曾在醫療、長照領域工作，基層服務經驗20年，看過生老病死，也曾返鄉參選成立民眾黨金門縣黨部，打過美好的一仗，許多經歷都是她累積基層服務的養分。如今再度披上戰袍成為龜山議員參選人，她要謝謝很多人，也哽咽提到不少選民與黨員默默支持她，幫忙做礦泉水、贊助看板，都讓她相當感動。

國民黨籍桃園市長張善政今天早上到龜山替民眾黨龜山區議員參選人周曉芸競選總部站台，會同民眾黨主席黃國昌披彩帶、授戰旗。記者張裕珍／攝影

民眾黨龜山區議員參選人周曉芸競選總部今天成立。記者張裕珍／攝影

國民黨籍桃園市長張善政（中）今天早上到龜山替民眾黨龜山區議員參選人周曉芸（左）競選總部站台。記者張裕珍／攝影

國民黨立委牛煦庭（中）今天早上到龜山替民眾黨龜山區議員參選人周曉芸（左）競選總部站台。記者張裕珍／攝影

國民黨籍桃園市長張善政今天早上到龜山替民眾黨龜山區議員參選人周曉芸競選總部站台，並主動向民眾黨主席黃國昌握手致意。記者張裕珍／攝影