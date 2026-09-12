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基隆「藍白合」謝國樑、邱佩琳合體看板現街頭 藍白推進看板選戰熱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆「藍白合」謝國樑、邱佩琳合體看板現街頭，藍白推進看板選戰熱。記者游明煌／翻攝
基隆「藍白合」謝國樑、邱佩琳合體看板現街頭，藍白推進看板選戰熱。記者游明煌／翻攝

基隆市長選舉進入倒數階段，街頭看板選戰熱，國民黨基隆市長參選人市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳，近日兩人合體看板出現街頭，強打藍白攜手，基隆藍白整合腳步持續向前推進。近期雙方地方團隊保持交流，從選舉布局、地方組織互動，到競選活動上的合作，合作默契逐步成形。

2026九合一選舉

謝國樑競選總部掛出的謝國樑、邱佩琳合體看板主視覺為粉紅加上藍、白色系，主打「基隆有愛，為了下一代」，訴求藍白攜手合作，誠心為民，讓基隆更好，謝國樑和邱佩琳分立兩側，相當醒目。

兩人的合體看板，是歷屆基隆市長選舉中，難得一見將副市長上架在選戰看板的選戰策略，謝國樑要以近4年全台藍白執政示範縣市成績尋求連任，並固守泛藍選票。

國民黨與民眾黨基隆地方團隊近期持續就選舉相關議題交換意見，民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳也參與相關地方活動，與國民黨地方人士保持互動。藍白合掛競選看板，讓雙方合作進一步展現在實際選舉行動上。

地方人士指出，從過去的政黨交流，到選舉布局上的協調，再到近期合掛看板，基隆藍白合作逐步從交流走向實際行動，合作形式也更加具體。

隨著選舉進入關鍵階段，藍白雙方如何整合地方力量與選舉資源，受到地方政壇關注。若雙方能持續降低彼此競爭、擴大合作空間，勢必對基隆整體選舉版圖帶來影響。

目前雙方仍持續保持溝通，相關合作細節也將隨選舉進程逐步明朗。從地方交流到實際合作，基隆藍白整合腳步持續向前推進，後續能否進一步形成更完整的合作模式，也將成為基隆選戰的重要觀察焦點。

謝國樑 邱佩琳 藍白合 2026九合一選舉 基隆市選舉

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