王惠美仍神隱！藍陳文賓競總跨黨相挺 綠黃柏瑜10月24日邀賴清德、蔡英文

還是等不到王惠美！國民黨彰化市長參選人陳文賓今天上午在彰化市旭光西路成立競選總部，約有4千人參加，原邀請縣長王惠美站台卻久候未到，指派前副縣長洪榮章代為授旗，國民黨彰化縣長參選人魏平政上台尋求民眾支持，無黨籍縣長參選人邱建富也到場為陳文賓加油。

面對陳文賓獲跨黨派支持的浩大聲勢，民進黨彰化市長參選人黃柏瑜表示，他仍按自己的選舉步調來走，他與民進黨彰化縣長參選人陳素月將在十月廿四日舉辦聯合競總成立大會，屆時包括賴清德總統及蔡英文前總統都會前來，場面也可預期。

政壇人士指出，依循往例，國民黨提名的縣長參選人，就應扮演母雞帶小雞，但魏平政因為獲徵召的爭議，以及聲勢一直未拉抬起來，加上與縣長王惠美的心結未結，不僅地方山頭觀望，小雞們也頗為為難，此一現象即反映在陳文賓的總部成立大會。

據了解，陳文賓總部一直期待「藍營一姐」王惠美前來站台，在行程表還排定由王惠美致詞及授旗，但王惠美另有公務行程，先告知無法前來，並指派前副縣長、現任彰化縣工策會總幹事洪榮章代表出席，後來又一度傳出王惠美會到，到11時大會結束，仍是未到。

本月門日，魏平政也在同一地點舉辦競總成立大會，但包括縣長王惠美等地方重量級人士，不是沒到就是未上台，與魏平政爭取提名失利的兩副縣長洪榮章、柯呈枋，即都未到。但今天陳文賓的競總成立大會， 除洪榮章代表王惠美出席外，柯呈枋也有到場，他表示是跟陳文賓的交情前來為他加油。另，國民黨台南市長參選人謝龍介也為陳文賓站台。

魏平政是由縣黨部主委蕭景田陪同上台，卻因陳文賓等人正準備大進場，他台上略顯被冷落感覺，但魏平政仍意志昂揚，尋求在民眾支持，隨後，搭上陳文賓大進場列車，向群眾拜票、握手，然後再回到台上，此時台上站滿著各界頭人，場面更加熱烈。

此外，無黨籍彰化縣長參選人邱建富也到場為陳文賓加油，民眾黨籍縣議員參選人吳韋達也帶領4名黨提名市代參選人到場拉票，甚至站台，加上縣農會理事長張瀚天、市農會總幹事白閔傑，縣議會副議長許原龍等人，以及彰化市多數里長、市民代表也都參加，凸顯陳文賓獲超越黨派及基層的支持，展現雄厚的實力。

國民黨彰化市長參選人陳文賓今天上午舉辦競總成立大會，無黨籍彰化縣長參選人邱建富（中）到場致賀。記者黃仲裕／攝影

未參加國民黨彰化縣長參選人魏平政競總成立大會的彰化縣前副縣長洪榮章（右2）、柯呈枋 （右1），今天都參加陳文賓競總成立大會。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓（左）今天上午舉辦競總成立大會，與彰化縣長參選人魏平政（拱手者）一起跟民眾拜票、握手。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓（左4）今天上午舉辦競總成立大會，台南市長參選人謝龍介（前），與彰化縣長參選人魏平政（左2）同台 。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化市長參選人陳文賓（前排二）今天上午舉辦競總成立大會，台南市長參選人謝龍介（前排一），與彰化縣長參選人魏平政（前排左一）高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影