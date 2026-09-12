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藍白合再深化！盧秀燕同框看板加持 謝龍介明合體台中劉芩妤掃街

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨提名的基隆市安樂區市議員參選人李文耀，近日掛出與台中市長盧秀燕合體看板，呈現「藍白合」。圖／李文耀提供
民眾黨提名的基隆市安樂區市議員參選人李文耀，近日掛出與台中市長盧秀燕合體看板，呈現「藍白合」。圖／李文耀提供

繼國民黨台中市長盧秀燕與民眾黨基隆市市議員合體掛看板後，民眾黨台中市西屯區議員參選人劉芩妤今PO出「謝龍介來了！力挺劉芩妤」的海報，預告明天上午將與國民黨台南市長參選人謝龍介合體掃街西屯區水湳市場，再度引爆藍白合話題。

2026九合一選舉

盧秀燕與民眾黨基隆議員參選人李文耀合體看板近日曝光，盧先後與民眾黨新北市議員陳世軒、基隆議員參選人黃申棟看板同框。盧秀燕昨受訪表示，與友軍合掛看板，就是促進團結最好方法之一。這段期間只要能促進團結合作，她都會繼續努力。

民眾黨主席黃國昌昨陪同劉芩妤掃街拜票，談及藍白合，他感謝國民黨支持民眾黨台中市議員參選人、與基隆市議員合體掛看板，為了讓台中更好、讓台灣更好，會繼續建立合作。

劉岑妤昨表示，計畫邀盧秀燕站台，今天就PO出「謝龍介來了！力挺劉芩妤」的海報，預計明天上午10時30分合體謝龍介，在水湳市場掃街拜票。

台中市長盧秀燕（中）昨受訪。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨受訪。記者趙容萱／攝影

民眾黨主席黃國昌（左）昨陪台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（右）掃街拜票，感謝國民黨台中市長盧秀燕幫忙。記者趙容萱／攝影
民眾黨主席黃國昌（左）昨陪台中市西屯區市議員參選人劉芩妤（右）掃街拜票，感謝國民黨台中市長盧秀燕幫忙。記者趙容萱／攝影

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）今PO出「謝龍介來了！力挺劉芩妤」的海報，引發藍白合熱議。記者趙容萱／攝影
民眾黨台中市議員參選人劉芩妤（右）今PO出「謝龍介來了！力挺劉芩妤」的海報，引發藍白合熱議。記者趙容萱／攝影

2026九合一選舉 謝龍介 盧秀燕 劉芩妤 藍白合 台中市選舉

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