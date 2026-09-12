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同台張善政讚胸襟 黃國昌酸卓榮泰副署標準「不能讓賴清德不開心」

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
民眾黨主席黃國昌（右三）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸（中）成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（左二）也受邀出席站台。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席黃國昌（右三）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸（中）成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（左二）也受邀出席站台。記者張裕珍／攝影

無人載具產業發展條例獲行政院副署通過，但過往政院稱法案不能夾帶預算而不副署，被質疑是雙標。民眾黨主席黃國昌今天在桃園替議員參選人站台被問到此事，直言卓榮泰副不副署的唯一標準「就是不能讓賴清德不開心而已」；黃國昌今天和桃園市長張善政同台，黃也稱許過往質詢時任行政院長的張善政胸襟廣大，是真正的謙謙君子。

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卓榮泰昨天表示，討論副署與否只有1個標準及原則，就是不能違憲、違法，不能破壞權力分立及財政紀律，經考量各種情況，已副署強化國防自主暨無人載具產業發展條例。

但有人質疑對比政院過去不副署法律條文情形，如今副署無人機條例形同「雙標」。黃國昌今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸成立競選總部站台，張善政也受邀出席站台，黃接受媒體聯訪被問到此事先批評，賴清德總統、行政院長卓榮泰過去兩、三年屢屢跨越憲法紅線，已對台灣民主憲政造成很大傷害。

「卓榮泰說錯了，副不副署的唯一標準是能不能讓賴清德開心而已。」黃國昌說，若賴清德不開心就不副署、不公告；他直言台灣不是專制獨裁國家，要再次正告賴清德、卓榮泰要守住台灣民主憲政，包納不同聲音是非常重要的。

黃國昌還主動提及自己2016年2月首度進入立法院，當時的行政院長是今天同台的張善政，第一次院會總質詢就是對上張善政，雖然分屬不同黨派，但他看到張善政什麼叫做胸襟，面對立委提出好的建議，不是在備詢台逞口舌之快、耍嘴皮子、跟立委大小聲。

黃國昌說，這讓當時身為新科立委的他印象深刻，張善政聽到好建議，會認同行政院可以做更好，並朝此方向邁進；張善政展現出什麼是真正的謙謙君子、幫人謀福利。

黃國昌接著提到，此次無人機條例，民眾黨提出24個再修正動議，八成以上都按照民眾黨再修正動議通過，內容著重產業發展與制度法規健全，讓無人機有未來，不像民進黨提出7個空洞的條文，就要2100億元，有關產業發展的內容都付之闕如。

黃國昌並說，無人機條例也匡列預算1年4百億元、6年2400億元，若按民進黨過去標準，法律案不能提到預算規模的話，是不是代表此次無人機條例違憲，卓榮泰不能副署但卻選擇副署了，「當民主憲政被民進黨糟蹋，整個正常標準完全都扭曲了」。

黃國昌重申，卓榮泰副不副署只剩一個標準就是不要讓賴清德不開心，而這葬送民主憲政與攸關台灣未來發展，這些都應該是不分黨派都要捍衛的價值。

民眾黨主席黃國昌（右一）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸（右二）成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（左二）也受邀出席站台。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席黃國昌（右一）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸（右二）成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（左二）也受邀出席站台。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席黃國昌（右三）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（右二）也受邀出席。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席黃國昌（右三）今天到桃園市龜山區替議員參選人周曉芸成立競選總部站台，國民黨籍桃園市長張善政（右二）也受邀出席。記者張裕珍／攝影

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