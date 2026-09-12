民進黨翻14年前協調影片 李四川致歉：讓住戶不愉快會好好檢討

林口老街道路整建土地爭議延燒，民進黨新北市議員李宇翔日前翻出國民黨新北市長參選人李四川14年前擔任副市長時主持協調會的影片，質疑其當時面對居民陳情態度不佳。李四川今回應，若自己當年處理或協調過程讓住戶感到不愉快，「我也在這裡表達歉意，我會好好檢討」，但強調從事公務工作以來，始終以全民利益優先，也必須依法行政。

李宇翔昨在新北市議會總質詢時指出，林口區中正路佳林段878地號在2012年道路排水及景觀整建工程時，涉及私人土地使用爭議，並播放當年李四川主持協調會影片，畫面中李四川曾向陳情人表示「不要跟我大小聲」，最後宣布散會後又說「隨便你們」。李宇翔質疑，地主多年來持續爭取土地權益，問題至今仍未完全解決。

李四川今天出席板橋「新北戰神盃戰鬥陀螺大賽」受訪表示，當時該路段是既成道路，林口居民因道路既有使用狀況，希望市府針對人行空間、排水溝等設施進行改善，協調過程中不同住戶仍有不同意見。

李四川說，如果自己當年在處理或協調過程中，讓相關住戶感到不愉快，「我也在這裡表達歉意，我會好好檢討」。不過他強調，自己一生在公務體系服務，處理事情絕對都是以全民利益為優先，同時也必須依法行政。

李四川表示，政府在處理公共建設時仍須遵循法律規定，若涉及無法依法辦理的要求，政府也無法逾越法令處理。