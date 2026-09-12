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北市首場！蔣萬安、黃國昌、謝國樑為他站台 現場高喊「藍白全壘打」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市首場藍白合大造勢今天登場，市長蔣萬安（中）、國民黨立委賴士葆（左三）等，上午與民眾黨主席黃國昌（右二）同台，為民眾黨台北市議員參選人張志豪（右三）站台。記者胡經周／攝影
台北市首場藍白合大造勢今天登場，市長蔣萬安（中）、國民黨立委賴士葆（左三）等，上午與民眾黨主席黃國昌（右二）同台，為民眾黨台北市議員參選人張志豪（右三）站台。記者胡經周／攝影

民眾黨北市議員張志豪力拚連任，今天上午競總成立，台北市長蔣萬安更是現身力挺，被視為首都第一場藍白合。不只蔣，藍營在地立委賴士葆、基隆市長謝國樑、中市副市長鄭照新都到場；張說，希望席次最大化，任何人願意來站台都歡迎。 

2026九合一選舉

張志豪上午在文山區興隆路舉辦競選總部成立大會，不只民眾黨主席黃國昌、黨籍立委和北市6位議員參選人，就連藍營蔣萬安、基隆市長謝國樑、台中市副市長鄭照新、立委賴士葆，以及超過40位在地里長現身力挺。不只台上藍白營和民代合體，台下氣氛也很熱絡，還有民眾特別湊到蔣萬安身旁合影。

「今天抱著報恩的心來」，賴士葆分享，去年被罷免選舉期間，張志豪挺身立挺賴士葆、反罷免，自己記住這份情，今天也希望藍白合堅定下去，在大安文山提名國民黨8席、民眾黨1席通通當選。他率支持者喊出「蔣萬安一票、張志豪一票、藍白全壘打」。

謝國樑透露和張志豪是28年好友，在大罷免前，有個「小罷免」的基隆市長罷免案，當時張志豪和同僚來基隆支持自己。也要拚連任的他表示，今天放棄早上很多場，就是一定要來大安文山，回來跟張說「謝謝你兩年前來幫我」，也喊話大家支持有情有義的張志豪。  

同樣和多年好友的鄭照新說，四寶爸的張志豪在家照顧家庭，護理系出身，在義消、醫療、北市長照政策，「我從台中遠遠就看到你對台北市做的努力」。台北市這次目標是蔣萬安繼續做市長，他也帶領群眾高喊「萬安繼續做市長、議會藍白全壘打、張志豪當選」。

張志豪表示，他與謝國樑私下也是好朋友，當初謝被罷免時，自己鼎力相助，今天謝情有義來站台；賴士葆是文山區委員，民眾黨包含他都極力在大罷免時反罷，大家互相幫忙，一種情誼相挺，「2026選得漂亮、2028政黨輪替是大家共同目標」；自己和鄭照新是認識10幾年的老朋友，這次請他來站台，鄭也說好，純粹相挺，希望抬高藍白氣勢。

張志豪說，本來立委羅智強也要來，但有事沒辦法到場。他認為，大家希望席次最大化，也需要所有力量來支援，因此「任何人願意來站台，我都歡迎」。 

民眾黨北市議員張志豪（右）競選總部今天上午成立，國民黨基隆市長謝國樑（左）現身支持。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員張志豪（右）競選總部今天上午成立，國民黨基隆市長謝國樑（左）現身支持。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安（左）今天上午與民眾黨主席黃國昌（右）同台，為民眾黨議員參選人張志豪（中）站台。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天上午與民眾黨主席黃國昌（右）同台，為民眾黨議員參選人張志豪（中）站台。記者胡經周／攝影

民眾黨北市議員張志豪（右）競選總部今天上午成立，國民黨立委賴士葆（左）現身支持。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員張志豪（右）競選總部今天上午成立，國民黨立委賴士葆（左）現身支持。記者林佳彣／攝影

民眾黨北市議員張志豪競選總部今天上午成立，國民黨包含基隆市長謝國樑（右）、台中市副市長鄭照新都來站台。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員張志豪競選總部今天上午成立，國民黨包含基隆市長謝國樑（右）、台中市副市長鄭照新都來站台。記者林佳彣／攝影

民眾黨北市議員張志豪競選總部今天上午成立，藍白營與里長都到場相挺。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員張志豪競選總部今天上午成立，藍白營與里長都到場相挺。記者林佳彣／攝影

謝國樑 黃國昌 蔣萬安 2026九合一選舉 新北市選舉 基隆市選舉

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