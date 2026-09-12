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影／挺蔣萬安後援會成立 蔣喊六字催票延續市政
台北市長蔣萬安今天出席同鄉會、華僑與新住民團體後援會成立大會，國民黨主席鄭麗文及多位黨籍議員均到場力挺，現場旗海飄揚。
蔣萬安致詞時，特別向現場各界團體致謝。他表示，大家來自不同背景，但都共同生活在台北，為這座城市付出與努力。市府團隊近年推動各項市政建設，讓台北持續進步，這些成果需要大家共同守護與延續。
蔣萬安在台上高舉國旗懇託支持者，選戰關鍵就在「拉票、催票、投票」六個字，希望大家全力催出選票，讓市政建設不停歇。鄭麗文致詞時也呼籲支持者不再沉默，團結站出來用選票力挺蔣萬安連任。
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