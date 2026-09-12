聽新聞
0:00 / 0:00
賴清德南下為何欣純輔選 江啟臣：希望把資源留在台中
民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今日成立，前總統蔡英文8日提前開箱何欣純「露營休閒風」的競選總部，總統賴清德今天南下台中替對手何欣純輔選站台，力拼翻轉台中。國民黨台中市長參選人江啟臣今舉行海龍後援會成立，如果是權力、有資源的人來台中，希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。
江啟臣表示，所有候選人會找很多人來幫忙，這一點他予以尊重。台中市好地方，歡迎大家來，如果是權力、有資源的人來台中，也希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。
江啟臣說，對他而言，選舉可以很熱鬧，但市政必須要專業、要能力。接下來他有自己的節奏，會把對大台中未來的規劃、想法、一項項跟市民來做報告，爭取200多萬市民的支持，接下來還是會照自己的節奏一步一步地走遍29個行政區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。