賴清德南下為何欣純輔選 江啟臣：希望把資源留在台中

民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今日成立，前總統蔡英文8日提前開箱何欣純「露營休閒風」的競選總部，總統賴清德今天南下台中替對手何欣純輔選站台，力拼翻轉台中。國民黨台中市長參選人江啟臣今舉行海龍後援會成立，如果是權力、有資源的人來台中，希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。

江啟臣表示，所有候選人會找很多人來幫忙，這一點他予以尊重。台中市好地方，歡迎大家來，如果是權力、有資源的人來台中，也希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。

江啟臣說，對他而言，選舉可以很熱鬧，但市政必須要專業、要能力。接下來他有自己的節奏，會把對大台中未來的規劃、想法、一項項跟市民來做報告，爭取200多萬市民的支持，接下來還是會照自己的節奏一步一步地走遍29個行政區。