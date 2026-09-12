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賴清德南下為何欣純輔選 江啟臣：希望把資源留在台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今日舉行海龍後援會成立。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今日舉行海龍後援會成立。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市長參選人、立委何欣純競選總部今日成立，前總統蔡英文8日提前開箱何欣純「露營休閒風」的競選總部，總統賴清德今天南下台中替對手何欣純輔選站台，力拼翻轉台中。國民黨台中市長參選人江啟臣今舉行海龍後援會成立，如果是權力、有資源的人來台中，希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。

2026九合一選舉

江啟臣表示，所有候選人會找很多人來幫忙，這一點他予以尊重。台中市好地方，歡迎大家來，如果是權力、有資源的人來台中，也希望他能夠把資源留在台中、建設台中、發展大台中。

江啟臣說，對他而言，選舉可以很熱鬧，但市政必須要專業、要能力。接下來他有自己的節奏，會把對大台中未來的規劃、想法、一項項跟市民來做報告，爭取200多萬市民的支持，接下來還是會照自己的節奏一步一步地走遍29個行政區。

江啟臣 何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉

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