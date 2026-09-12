藍營大咖齊聚蔣根煌競總 李四川：結合所有同志打贏選戰

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議會議長蔣根煌聯合競選總部成立活動，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文同台。李四川表示，感謝黨內重要人士到場支持，年底選戰將結合黨內同志及地方鄉親，一起拚勝選。

李四川今天上午出席蔣根煌聯合競選總部成立活動，隨後前往板橋區公所參加「新北戰神盃戰鬥陀螺大賽」。媒體詢問，上午活動包括侯友宜、盧秀燕與鄭麗文等人都到場，如何看待黨內展現支持態勢。

李四川表示，感謝侯友宜、盧秀燕及鄭麗文到場，今天也是蔣根煌競選總部成立，「我一定會跟蔣議長，並結合黨內所有同志及地方鄉親，共同面對年底選戰」。

李四川表示，無論是今天上午到場的侯友宜、盧秀燕或鄭麗文，未來都會結合黨內力量及地方支持，「來打贏年底的這一個選戰」。