快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

藍營大咖齊聚蔣根煌競總 李四川：結合所有同志打贏選戰

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川今出席「新北戰神盃戰鬥陀螺大賽」，談及黨內團結表示，將結合黨內同志及地方鄉親，全力打贏年底選戰。記者張策／攝影
國民黨新北市長參選人李四川今出席「新北戰神盃戰鬥陀螺大賽」，談及黨內團結表示，將結合黨內同志及地方鄉親，全力打贏年底選戰。記者張策／攝影

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議會議長蔣根煌聯合競選總部成立活動，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文同台。李四川表示，感謝黨內重要人士到場支持，年底選戰將結合黨內同志及地方鄉親，一起拚勝選。

2026九合一選舉

李四川今天上午出席蔣根煌聯合競選總部成立活動，隨後前往板橋區公所參加「新北戰神盃戰鬥陀螺大賽」。媒體詢問，上午活動包括侯友宜、盧秀燕與鄭麗文等人都到場，如何看待黨內展現支持態勢。

李四川表示，感謝侯友宜、盧秀燕及鄭麗文到場，今天也是蔣根煌競選總部成立，「我一定會跟蔣議長，並結合黨內所有同志及地方鄉親，共同面對年底選戰」。

李四川表示，無論是今天上午到場的侯友宜、盧秀燕或鄭麗文，未來都會結合黨內力量及地方支持，「來打贏年底的這一個選戰」。

李四川 藍營 蔣根煌 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍綠先後板橋造勢 蘇巧慧：繼續走遍29區報告願景

台北市「藍白合」首場大造勢、也是唯一一場？黃國昌、蔣萬安說話了

選戰打居住正義…李四川推新五箭 蘇巧慧育兒長租

竹北藍白有好消息？黃國昌：聽不懂李乾龍說什麼

相關新聞

藍白合首場大造勢 蔣萬安：過去反惡罷、護食安「並肩作戰」

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，除了推崇問政成績，蔣萬安也提起過去反惡罷、「毒油案」守護人民食安，北市議會民眾黨團的夥伴，曾「給予我們力量、並肩作戰」一起站上街頭。

「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤

選戰升溫，台北市長蔣萬安近來頻遭對手陣營批評，昨天他反駁沒有迴避「洋流」，只感受到滿滿的「新潮流」，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋反批貼標籤、激起對立。蔣萬安今反嗆，說雙城論壇是破口、滲透才是才是亂貼標籤。

台北市「藍白合」首場大造勢、也是唯一一場？黃國昌、蔣萬安說話了

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，並與民眾黨主席黃國昌受訪，對於這否是唯一一場造勢？蔣萬安說「我們有共同目標」；黃國昌表示，接下來如果蔣市長剛好行程上面可以，接受邀約，大家平常心看待就好。

撕春聯風波延燒！高雄必比登肉燥飯名店遭抵制 柯志恩、賴瑞隆發聲了

高雄必比登名店弘記肉燥飯鋪意外捲入政治風波，一名送貨廠商人員取走民進黨市長參選人賴瑞隆致贈店家的春聯撕毀、踩踏還PO網嗆聲，引來青鳥出征及抵制店家聲浪。弘記急發聲明澄清，發文者並非朋友，也無特定政治立場。今天賴瑞隆及他的對手國民黨參選人柯志恩都說話了。

影／鄭麗文新北輔選狠批蘇巧慧：公主就是公主啦！再怎麼裝都不像

國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌和賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。

藍營大咖齊聚蔣根煌競總 李四川：結合所有同志打贏選戰

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議會議長蔣根煌聯合競選總部成立活動，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文同台。李四川表示，感謝黨內重要人士到場支持，年底選戰將結合黨內同志及地方鄉親，一起拚勝選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。