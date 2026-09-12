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民進黨創黨元老林豐喜支持江啟臣 痛批綠營悖離民意民主
國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，民進黨前立委林豐喜擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長，他痛批民進黨悖離了當初創黨的基本精神，已經悖離了民意、理想及民主，加上他與江家交情匪淺，這次選舉他支持江啟臣。江啟臣強調，會秉持海龍蛙兵的精神，對民眾的承諾絕對使命必達，說到做到。
林豐喜服役時也是海龍蛙兵成員，他今日接下江啟臣海龍後援會顧問團團長，江啟臣頒發證書跟授旗。林豐喜指出，他是民進黨創黨的元老，而且是創黨的推手，原台中縣的民進黨是在他的手上一手催生，但是現在他的臉書都在罵民進黨，因為民進黨悖離了當初創黨的基本精神，已經悖離了民意、理想及民主。
林豐喜說，他跟江家的關係很深，與江啟臣的岳父劉盛良交情也很深，這次他決定支持江啟臣，現在到投票11月28日沒有幾天了，海龍兄弟的精神要全部拿出來，團結起來支援這一次的市長選舉。
江啟臣表示，「一日蛙人，終身蛙人」，他這些年來雖然從政，各位在各行各業、不同崗位上，但我們都一樣繼續秉持海龍蛙兵的精神，就是堅持到底。選戰剩下77天的時間，拜託大家繼續用海龍蛙兵的精神，一起跑進市政府，接棒市政。
江啟臣強調，「他未來會秉持我們海龍蛙兵的精神，在市政工作上，一定是人民付託、人民交付的任務，絕對使命必達，而且對民眾的承諾，我們說到做到」。
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