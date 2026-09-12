快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨創黨元老林豐喜支持江啟臣 痛批綠營悖離民意民主

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，民進黨前立委林豐喜擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，民進黨前立委林豐喜擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，民進黨前立委林豐喜擔任江啟臣海龍後援會顧問團團長，他痛批民進黨悖離了當初創黨的基本精神，已經悖離了民意、理想及民主，加上他與江家交情匪淺，這次選舉他支持江啟臣。江啟臣強調，會秉持海龍蛙兵的精神，對民眾的承諾絕對使命必達，說到做到。

2026九合一選舉

林豐喜服役時也是海龍蛙兵成員，他今日接下江啟臣海龍後援會顧問團團長，江啟臣頒發證書跟授旗。林豐喜指出，他是民進黨創黨的元老，而且是創黨的推手，原台中縣的民進黨是在他的手上一手催生，但是現在他的臉書都在罵民進黨，因為民進黨悖離了當初創黨的基本精神，已經悖離了民意、理想及民主。

林豐喜說，他跟江家的關係很深，與江啟臣的岳父劉盛良交情也很深，這次他決定支持江啟臣，現在到投票11月28日沒有幾天了，海龍兄弟的精神要全部拿出來，團結起來支援這一次的市長選舉。

江啟臣表示，「一日蛙人，終身蛙人」，他這些年來雖然從政，各位在各行各業、不同崗位上，但我們都一樣繼續秉持海龍蛙兵的精神，就是堅持到底。選戰剩下77天的時間，拜託大家繼續用海龍蛙兵的精神，一起跑進市政府，接棒市政。

江啟臣強調，「他未來會秉持我們海龍蛙兵的精神，在市政工作上，一定是人民付託、人民交付的任務，絕對使命必達，而且對民眾的承諾，我們說到做到」。

國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，江啟臣強調，會秉持海龍蛙兵的精神，對民眾的承諾絕對使命必達，說到做到。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立，江啟臣強調，會秉持海龍蛙兵的精神，對民眾的承諾絕對使命必達，說到做到。記者余采瀅／攝影

國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立。記者余采瀅／攝影
國民黨台中市長參選人江啟臣今日海龍後援會成立。記者余采瀅／攝影

江啟臣 林豐喜 綠營 2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

江啟臣攜中市議員李文傑、楊啓邦海線問政 蔡壁如大甲相挺

台中發展…江啟臣拚會展 何欣純推雙港

鄭家曾透過管道找黃國昌？鄭朝方回應「綠白合」：政績超越政黨

直言今年選情冷 韋淳祐：綠造神沈伯洋槓蔣萬安…選舉歪風恐遭反噬

相關新聞

藍白合首場大造勢 蔣萬安：過去反惡罷、護食安「並肩作戰」

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，除了推崇問政成績，蔣萬安也提起過去反惡罷、「毒油案」守護人民食安，北市議會民眾黨團的夥伴，曾「給予我們力量、並肩作戰」一起站上街頭。

「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤

選戰升溫，台北市長蔣萬安近來頻遭對手陣營批評，昨天他反駁沒有迴避「洋流」，只感受到滿滿的「新潮流」，遭民進黨台北市長參選人沈伯洋反批貼標籤、激起對立。蔣萬安今反嗆，說雙城論壇是破口、滲透才是才是亂貼標籤。

台北市「藍白合」首場大造勢、也是唯一一場？黃國昌、蔣萬安說話了

台北市首場藍白合大造勢今登場，市長蔣萬安上午首度為民眾黨議員參選人張志豪站台，並與民眾黨主席黃國昌受訪，對於這否是唯一一場造勢？蔣萬安說「我們有共同目標」；黃國昌表示，接下來如果蔣市長剛好行程上面可以，接受邀約，大家平常心看待就好。

撕春聯風波延燒！高雄必比登肉燥飯名店遭抵制 柯志恩、賴瑞隆發聲了

高雄必比登名店弘記肉燥飯鋪意外捲入政治風波，一名送貨廠商人員取走民進黨市長參選人賴瑞隆致贈店家的春聯撕毀、踩踏還PO網嗆聲，引來青鳥出征及抵制店家聲浪。弘記急發聲明澄清，發文者並非朋友，也無特定政治立場。今天賴瑞隆及他的對手國民黨參選人柯志恩都說話了。

影／鄭麗文新北輔選狠批蘇巧慧：公主就是公主啦！再怎麼裝都不像

國民黨主席鄭麗文今天在新北市輔選時，砲火猛烈狠批民進黨市長參選人蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」。還說她刻意切割蘇爸爸和賴總統，是因為蘇貞昌和賴清德在新北市沒有票，所以她都自己一個人出來跑選舉。

藍營大咖齊聚蔣根煌競總 李四川：結合所有同志打贏選戰

國民黨新北市長參選人李四川今上午出席新北市議會議長蔣根煌聯合競選總部成立活動，與新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕及國民黨主席鄭麗文同台。李四川表示，感謝黨內重要人士到場支持，年底選戰將結合黨內同志及地方鄉親，一起拚勝選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。