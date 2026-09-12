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影／台南無黨前議員許又仁捲土重來參選 陳亭妃到場同喊「六席當選」
台南市議員第十一選區前市議員無黨籍許又仁捲土重來、今天成立競選總部，民進黨台南市長參選人陳亭妃到場站台，感謝許在黨內初選時支持她，兩人一同與台下數百民眾高呼當選。陳亭妃表示，選區原席議員全支持她，加上許又仁希望這次「六席全上」。
第十一選區原五席議員，因近年高鐵特定區開發人口不斷成長，下屆將增一席。現任五名議員全拚連任，國民黨、民眾黨各推一人盼突破「零席次」，有綠色背景許又仁參選形成八搶六局面。
第十一選區涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎區，又稱「南關線」，現任為民進黨郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣，無黨團結聯盟杜素吟，無黨籍吳禹寰，新人有藍營提翁語含、白營郭如芳、無黨籍許又仁。
民進黨提名郭鴻儀、陳皇宇、鄭佳欣拚連任，且南關線政治版圖偏綠，若能穩住政黨基本盤，黨內人士普遍有信心三席全上，更有人認為陳亭妃「加上無黨籍6席全上」說法不會只是口號。
上屆以無黨籍當選的許又仁，本屆雖連任失利，但加入立委陳亭妃台南市長黨內初選團隊，決定再戰，獲得陳亭妃力挺，今天競選總部成立許氏宗親會、教師團體與仁壽宮等宗教團體代表到場，展現勝選氣勢。
不過國民黨提名翁語含，盼打破「南關線沒議員」障礙，她曾任民進黨立委助理，也曾以無黨籍參選，去年立委謝龍介發起罷免綠委時她成領頭羊之一，除恐影響杜、吳的票源，也是許又仁能否再次當選的重大考驗。
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