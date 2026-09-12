陳亭妃競選總部開箱！走「美學風」有綠意、跑道還融入「1」的意向

民進黨台南市長參選人陳亭妃競選總部今天上午正式進駐營運，包含陳亭妃、總幹事林志展、執行總幹事陳怡珍親自進行謝土儀式，宣告競選團隊正式集結、全力投入2026台南市長選戰。

競選總部預計10月11日下午3時舉行成立大會，邀請台南市民共同見證「台南隊」正式成立，一起向台南的下一階段邁進。

陳亭妃表示，競選總部位於永康水漾路520號，鄰近永康交流道及北外環道路，座落在台南城市發展的重要節點。這次總部空間設計，以「美學台南」為核心，希望跳脫傳統競選總部較為制式、嚴肅的樣貌，從台南人的生活出發，打造一個兼具美感、質感與溫度的選戰空間。

陳亭妃指出，總部以簡潔、通透的設計為主軸，引入自然光、風與綠意，搭配質感建材與開放式空間，讓建築本身就成為「美學台南」的一種呈現。空間不只服務於競選工作，也希望讓來到這裡的每一個人，都能感受到台南特有的從容、人情與生活美學。

在空間規畫上，融入親子與互動元素，讓大人與孩子都能自在使用。無論是親子一起來、年輕朋友相約，或是不同世代面對面交流，都能在自然、沒有距離的環境中互動。陳亭妃表示，希望透過空間設計，把更多生活感帶進政治。

陳亭妃說，台南400年的城市底蘊，從古蹟、街屋到巷弄生活，都有屬於台南自己的美學。未來的台南，也應該在城市建設之外，更重視生活環境的品質，讓城市不只是「蓋得好」，更要「生活得好」，讓孩子有友善的成長環境、年輕人願意留下，也讓每一個世代都能享受有質感的生活。

陳亭妃表示，總部戶外跑道則象徵台南持續向前的腳步，也象徵市政經驗一棒接一棒的承接與延續；空間中融入數字「1」的設計意象，代表台南400年來第一位女市長的歷史意義。從過去到現在，台南一步一步累積城市的厚度；下一棒，她將以行動政府、行動正能量的態度，接下責任、延續好的政策，帶領台南繼續向前。

陳亭妃強調，競選總部是一個開始，也是一個展現未來城市想像的地方。「我們希望大家看到的，不只是一個選舉團隊進駐，而是我們對未來台南的想像。」從空間開始，從生活開始，讓美學、親子、交流與人的溫度，都成為台南下一階段城市發展的一部分。

陳亭妃也邀請所有台南市民，10月11日周日下午3時，一起見證「台南隊」正式成立。「歡迎大家一起來看看我們的新家，一起為台南走出更好的下一步。」

台南市長參選人陳亭妃進駐競選總部宣示「美學台南」打造質感選戰空間。圖／陳亭妃提供

台南市長參選人陳亭妃進駐競選總部宣示「美學台南」打造質感選戰空間。圖／陳亭妃提供

台南市長參選人陳亭妃進駐競選總部宣示「美學台南」打造質感選戰空間。圖／陳亭妃提供

台南市長參選人陳亭妃進駐競選總部宣示「美學台南」打造質感選戰空間。圖／陳亭妃提供