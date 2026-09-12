造勢大會過後再深入市場 蘇巧慧：持續走遍新北29區

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上周完成第一場造勢大會後，今天再度前進市場掃街。蘇巧慧宣布參選以來已完成51場市場掃街，今天沿途與攤商、採買民眾互動，不少人主動要求合照、擁抱，現場也不時響起「蘇巧慧凍蒜！」的加油聲，更有攤商送上包子、肉粽，笑喊祝她「包中」。

蘇巧慧表示，競選總部成立後，選戰也正式進入下一階段，接下來團隊將持續走遍新北29區，向市民報告對新北未來的願景。

蘇巧慧表示，土城人口持續成長，交通建設及生活機能都需要進一步完善，未來將持續推動捷運土城樹林線，確保軌道建設盡速完工，同時緊盯國道3號增設金城交流道工程進度，改善通勤交通，讓市民往返更加便利。

蘇巧慧也提出推動「司法園區」興建，並表示若未來土城看守所順利遷移，現址可朝運動、休閒及文化展演等多元用途規劃，打造「複合式國際運動藝文中心」，讓土城不只有交通環境升級，也能增加休閒與藝文空間，為土城下一個20年發展預作準備。

蘇巧慧強調，競選總部成立後，除了自己已經準備就緒，由議員及議員參選人組成的「新北隊」也已到位，接下來將以正面、陽光的態度走遍新北29區，持續向市民說明政見與願景。對於掃街過程中獲得民眾加油打氣，她也表示，這些支持都是團隊持續向前的力量，會更加努力，一起迎接新北的新時代。